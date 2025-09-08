Esta mañana se difundió en redes sociales un video que muestra el momento exacto en que un tren embiste a un autobús de pasajeros en la carretera Atlacomulco–Maravatío. En las imágenes se observa cómo el chofer del autobús intenta cruzar las vías en medio de un intenso tráfico, tratando de ganarle el paso al tren, lo que derivó en el impactante accidente.

El incidente ocurrió en el municipio de Atlacomulco, a la altura de la zona industrial, cuando un autobús de la línea Herradura de Plata fue embestido y arrastrado varios metros por el tren.

Hasta el momento, se reportan al menos ocho personas fallecidas y 45 lesionadas.

Al lugar llegaron cuerpos de emergencia estatales y municipales, así como personal de Protección Civil, para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate.

El sistema de vigilancia C5 del Estado de México informó que la circulación en ambos sentidos de la carretera permanece cerrada para permitir el acceso de los servicios de emergencia y continuar con las investigaciones sobre el accidente.

