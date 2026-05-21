Moody’s Ratings rebajó la calificación senior no garantizada en moneda extranjera de la CFE a Baa3 desde Baa2, al tiempo que confirmó su evaluación crediticia base (BCA) en ba3 y modificó la perspectiva a estable desde negativa.

La agencia explicó que la acción ocurre después de la reciente baja en la calificación soberana de México a Baa3 desde Baa2, ocurrida este miércoles, debido a que la empresa eléctrica mantiene una fuerte relación con el gobierno federal como proveedor de apoyo bajo el marco analítico de emisores relacionados con el gobierno.

De acuerdo con Moody’s, la calificación Baa3 de CFE considera la nota soberana del Gobierno de México, una expectativa de apoyo gubernamental implícito “muy fuerte” en caso de estrés financiero y una dependencia de incumplimiento “muy alta” entre la empresa y el gobierno mexicano.

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Esto permite que la calificación de la empresa se ubique tres escalones por encima de su perfil crediticio independiente, reflejado en la evaluación crediticia base de ba3.

Moody’s indicó que la evaluación crediticia base reconoce la posición dominante de CFE en el mercado eléctrico mexicano, su liquidez adecuada, una base de financiamiento diversificada y una mejora en sus métricas financieras. Sin embargo, señaló que la empresa mantiene una alta exposición a la volatilidad de los precios del gas natural y al riesgo cambiario, en un entorno de incertidumbre geopolítica y volatilidad en los mercados energéticos.

La calificadora agregó que, aunque parte de estos riesgos son mitigados mediante coberturas sobre compras de combustible, los flujos de efectivo de la empresa no están completamente protegidos frente a escenarios prolongados de volatilidad energética o disrupciones en el suministro. Además, incorporó en su análisis el programa de inversión de capital de aproximadamente 30 mil millones de dólares hasta 2030, el cual implicará riesgos de ejecución y un aumento moderado del endeudamiento mediante distintas fuentes de financiamiento.

Sobre la perspectiva estable, señaló Moody’s, está alineada con la del gobierno de México y con la expectativa de apoyo financiero extraordinario en caso necesario. La agencia estimó que el desempeño financiero de CFE se mantendrá adecuado para su nivel de calificación durante los próximos 12 a 18 meses.

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Moody’s detalló que una mejora en la calificación de CFE dependería de una mejora en la calificación soberana de México. También indicó que la evaluación crediticia base podría fortalecerse si el flujo de efectivo antes de capital de trabajo respecto a deuda se mantiene por encima de 8% y la cobertura de intereses supera 2.5 veces, además de una reducción clara en los riesgos de ejecución asociados a su plan de inversión.

Por el contrario, advirtió que las calificaciones podrían enfrentar presión negativa ante una nueva rebaja de la nota soberana de México, una menor percepción de apoyo gubernamental o un deterioro sostenido en las métricas financieras y de liquidez de la empresa.

Moody’s recalcó que la CFE es la empresa eléctrica dominante en México y la mayor de América Latina por capacidad instalada. A marzo de 2026 contaba con una capacidad de generación de 70.863 gigawatts, incluyendo productores independientes y subastas de largo plazo, además de operar más de 111 mil kilómetros de líneas de transmisión y subtransmisión y una red de distribución de más de 914 mil kilómetros. Porque incluso las redes eléctricas gigantescas terminan convertidas en párrafos de calificadoras internacionales. Fascinante destino para miles de kilómetros de cable.

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