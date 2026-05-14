Banamex estimó que Moody’s podría recortar la calificación crediticia de México de aquí al cierre de junio, luego de que S&P Global Ratings cambiara la perspectiva soberana del país de estable a negativa y mantuviera la nota en “BBB”.

De acuerdo con el análisis de la institución financiera, la decisión de S&P refuerza el escenario de una baja en la calificación por parte de Moody’s, que desde noviembre de 2024 ya había colocado la perspectiva de México en negativa debido a preocupaciones relacionadas con el deterioro fiscal, el debilitamiento institucional y el menor crecimiento económico.

Banamex señaló que, desde entonces, el endeudamiento público ha aumentado, el marco institucional no ha mejorado y la actividad económica mantiene un dinamismo limitado, factores que, en su opinión, elevan la probabilidad de un recorte en la nota soberana.

“En nuestra opinión, desde finales de 2024 se han materializado riesgos a la baja señalados por Moody's que podrían llevar a una reducción de la calificación crediticia al nivel más bajo de grado de inversión. En el caso de que México no logre acelerar el crecimiento económico de manera sostenible y realizar una consolidación fiscal exitosa (incluyendo las finanzas de las empresas públicas), en el mediano plazo podría perder el grado de inversión.

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"También esto podría ocurrir en la eventualidad de un choque adverso significativo, lo que hace apremiante atender las vulnerabilidades en caso de querer mantener ese estatus”; alertó.

Actualmente, S&P mantiene a México en “BBB” con perspectiva negativa, Moody’s en “Baa2” con perspectiva negativa y Fitch en “BBB-” con perspectiva estable. Esto coloca a Fitch en el último escalón del grado de inversión y a S&P un nivel arriba. En caso de un ajuste de Moody’s a “Baa3”, ambas agencias quedarían alineadas en el nivel mínimo de grado de inversión.

El reporte explicó que las agencias calificadoras suelen modificar primero la perspectiva antes de concretar un ajuste en la nota crediticia, y advirtió que es poco común que una perspectiva negativa permanezca por periodos prolongados sin derivar posteriormente en una ratificación con perspectiva estable o en una rebaja de calificación.

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Principales riesgos, según S&P

Banamex indicó que S&P identificó como principales riesgos el bajo crecimiento económico, las restricciones presupuestarias y la presión derivada de los pasivos contingentes de Pemex.

Asi, la calificadora estima que el déficit general del gobierno se mantendrá alrededor de 4.8% del PIB en 2026 y proyecta que la deuda neta del gobierno alcance 54% del PIB hacia 2029.

Además, la institución financiera recordó que el déficit público observado el año pasado fue de 4.8% del PIB, superior al previsto originalmente, mientras que la deuda neta ascendió a 52.7% del PIB, el nivel más alto en cuatro décadas.

A ello se suma un crecimiento económico de apenas 0.6% durante 2025 y expectativas moderadas para 2026.

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En su análisis, Banamex mencionó que Moody’s había advertido previamente sobre el incremento del costo financiero de la deuda y la rigidez del gasto público, así como sobre el peso de Pemex en las finanzas soberanas.

También señaló que la calificadora consideraba probable que la deuda del gobierno superara 45% del PIB en 2025 y se acercara a 50% en 2027 y 2028 si no se lograba una consolidación fiscal más profunda.

El documento añadió que el bajo crecimiento económico complica la estabilización de la deuda pública y afecta la recaudación, mientras persiste un entorno de incertidumbre relacionado con cambios legislativos recientes y con la relación comercial entre México y Estados Unidos.

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