El cambio de perspectiva de estable a negativa de Standard & Poor´s (S&P) en la calificación de México es una llamada de atención para que el gobierno federal actúe con más firmeza en la parte fiscal, consideró la empresa administradora de capitales, Franklin Templeton.

“No esperaríamos que México pierda la calificación, de hecho en nuestro escenario no se ve, pero sin duda es una llamada de atención para que en los próximos años se tomen medidas más contundentes para mejorar”, dijo la estratega senior de inversión, Nadia Montes de Oca.

Estableció que si bien S&P ratificó el grado de inversión, modificó la perspectiva a negativa porque, según la valuadora de riesgos, los resultados fiscales son más débiles de lo que se esperaba.

Mencionó que la deuda del gobierno mexicano se ha incrementando, pues en 2024 alcanzó un máximo por el tema de las elecciones por el gasto que se hizo.

Sin embargo, pese a las medidas tomadas para disminuirla, todavía no surten efectos deseados, señaló en un webinar para presentar las perspectivas económicas y de mercado sobre México.

Puntualizó que el déficit fiscal representaba alrededor de 5.8% del Producto Interno Bruto (PIB), para después descender a 4.1% y se espera que llegue a 3.5%.

En opinión de la especialista que cuenta con la certificación Chartered Financial Analyst y que forma parte del equipo de gestión de activos de la firma, a México le está costando más trabajo ese proceso que implica la consolidación fiscal.

“Eso lo está viendo la calificadora en su reporte y el apoyo que se le está dando a Pemex que va bajando su producción”, ponderó.

“Si esto no mejora…Baja la deuda y el déficit y además está el tema de apoyo a Pemex, esto se podría deteriorar”, sentenció Montes de Oca.

Franklin Templetón México tiene un escenario base con un 70% de probabilidades de que la economía nacional tendrá un rebote para terminar el año con un crecimiento de 1.3% y una inflación de 4.5%.

Espera que la calificación crediticia se mantendrá con volatilidad por el tema del T-MEC, pero con una posición a favor de nuestro país tras la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos, con su socio negociando políticas pragmáticas.

Sólo en un escenario negativo con 20% de posibilidades está previendo una agenda con EU en la que se deteriora la relación por asuntos migratorios, un ambiente de violencia y por el narcotráfico.

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