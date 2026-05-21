La Habana.- El gobierno cubano difundió en redes sociales un video de sátira política con una marioneta del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, en un movimiento que recuerda a los contenidos virales iraníes durante la guerra con Washington y Tel Aviv.

"Hoy vamos a ver cómo hacer que un país pida ser invadido. Es más fácil de lo que parece", dice la marioneta caracterizada como Rubio desde una mesa de despacho con el letrero dorado "Sr. Gusano Rubio" y entre dos banderas de Estados Unidos.

El secretario de Estado es presentado como un político cínico que no duda en azuzar las necesidades en Cuba e "inventar" pretextos para lograr sus objetivos de dominación de la isla: "Siempre hay que defender la libertad, aunque tengas que apagarla primero", dice la marioneta.

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El video pone en los labios del protagonista la narrativa del gobierno cubano sobre los pasos que está dando Estados Unidos en la escalada bilateral de tensiones desde enero, con el bloqueo petrolero -que la ONU califica de contrario al derecho internacional- y el aumento de las sanciones económicas.

"El primer paso es cortar el combustible. ¿Cómo le llamamos a eso? Sanciones por la democracia", dice la marioneta: "¿Y qué pasa cuando no hay luz? Que la gente se enoja, que es lo que queremos", se responde.

El segundo paso es dejar "que la gente sufra sola" y que piensen que la situación "es culpa del gobierno cubano, que es un poquito nuestro plan", explica el personaje que avanza que el siguiente momento es llegar con ayuda: "Ahora eres el bueno de la película", apostilla.

A continuación se busca "un incidente", "algo que justifique lo que querías hacer de todas formas" y alude a la supuesta adquisición por parte de La Habana de 300 drones militares a Rusia e Irán, una filtración periodística no confirmada.

El quinto y último paso es aparecer con un portaaviones "grande, imponente, con muchos cañones", agrega la marioneta caracterizada como Rubio. "Hemos venido a liberarlos", señala.

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📝Lecciones de democracia de Mr. Blond 🇺🇸 pic.twitter.com/FZTPGdTuJs — Aguaje Films (@Aguajefilms) May 21, 2026

El gobierno cubano da a entender en sus redes que el video ha sido elaborado por una productora denominada Aguajefilms, cuyos perfiles en las redes sociales X e Instagram fueron creados recién en mayo de 2026, y que no tiene sitio web propio en internet por esa denominación.

Esa cuenta de X ha colgado en los últimos días varios videos de animación de carácter político y antiestadounidense, con cierta repercusión dentro de la órbita oficialista, pero esta es la primera ocasión en que una cuenta oficial cubana lo replica.

Irán empleó de forma exitosa en la batalla comunicacional en torno a su confrontación con EU e Israel una serie de videos con muñecos lego que en distintas ocasiones se viralizaron por combinar la ironía y la sátira con los contenidos políticos.

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Canciller cubano acusa a Rubio de mentir "para instigar una agresión militar"

En tanto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, de mentir "para instigar una agresión militar" y negó de nuevo que Cuba sea una amenaza de seguridad para Washington.

A su juicio, es EU quien "agrede de forma despiadada y sistemática" al pueblo cubano y se ha dedicado en los últimos meses a "provocar la desesperación" de la población y el "derrumbe de la economía" con el bloqueo petrolero y las nuevas sanciones económicas.

El canciller reiteró que es una "falsedad" calificar a Cuba de Estado patrocinador del terrorismo, una denominación con importantes consecuencias financieras para la isla, y agregó que Washington ha permitido durante décadas "la organización y ejecución de acciones terroristas contra Cuba".

"Conoce bien el Secretario de Estado que el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, del que ha sido artífice con ensañamiento, es el principal obstáculo para el desarrollo económico de Cuba, con efecto integral y destructivo en todos los sectores del país, incluyendo el privado", concluyó.

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Raúl Castro, "fugitivo" de la Justicia de EU: Rubio

Rubio ofreció este jueves unas declaraciones sobre Cuba en las que calificó al expresidente cubano Raúl Castro como un "fugitivo" de la Justicia estadounidense, a raíz de la acusación formal en su contra formulada la víspera.

"No voy a hablar de cómo lo traeríamos aquí. ¿Por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto? En definitiva, en ese punto se ha convertido en un fugitivo de la Justicia estadounidense, y ya saben, si hay algún anuncio al respecto, se los comunicaremos después, no antes", declaró.

El jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que en el caso contra Castro por el derribo de dos avionetas con el resultado de cuatro muertos en 1996, las pruebas "son claras" dado que el expresidente "admite abiertamente y presume de que derribó a civiles y de que dio la orden".

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