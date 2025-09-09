El sector patronal consideró que el incremento del impuesto o bebidas saborizadas, tabaco, apuestas, videojuegos con contenido violento y la eliminación de la deducibilidad de la cuota que pagan los bancos al IPAB, generan incertidumbre fiscal.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que esa falta de certeza puede desincentivar la inversión y añadió que “no existe evidencia de que estos impuestos reduzcan el consumo”.

Agregó que es bueno que se combata a las empresas que emiten facturas falsas, las llamadas factureras, sin embargo, pidieron considerar que “los límites para la defensa del contribuyente y la garantía del interés fiscal erosionan la certeza jurídica”.

Agregó que inquieta que el compromiso del déficit para el 2025, establecido en 3.9%, se esté estimando en 4.3%. Aunque, agregó que es positivo que las principales calificadoras internacionales ratifiquen la confianza en la política fiscal del gobierno.

Dijo que es “esencial” que se cumpla efectivamente con las metas de crecimiento, recaudación y endeudamiento que establece en el Paquete Económico 2026.

Comentó que hay decisiones que requieren atención como la caída de 3.2% en el presupuesto de la Secretaría de Salud, porque esta decisión ocurre cuando 44.5 millones de personas no tienen acceso a servicios médicos.

Está también el gasto en Educación porque es insuficiente el aumento de 6.4% para revertir el rezago educativo; está también la disminución del 17.5% en Seguridad Ciudadana porque se debilita la capacidad de proteger a la población y crear un entorno favorable a la inversión.

Explicó que la inversión pública será equivalente a 3.2% del PIB, cifra sigue lejos de la meta del 5% del PIB requerida para detonar la inversión privada y lograr un crecimiento sostenido.

“Además, uno de cada cuatro pesos se destina a PEMEX, lo que concentra recursos en un solo sector y reduce la diversificación de proyectos estratégicos”.

Concanaco pide condiciones parejas para competir

Por otra parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre de Stéffano, dijo que el Paquete Presupuestal 2026 “debe convertirse en una plataforma que otorgue condiciones parejas para competir, crecer, exportar y dejar un legado de prosperidad compartida en cada región del país, consolidando así un México más competitivo, justo y próspero”.

Agregó que para la Confederación es relevante que se estima un crecimiento para el próximo año de entre 1.8% y 2.8%, además de que esperan aumentar la recaudación tributaria para que ésta represente el 15.1% del Producto Interno Bruto (PIB).

Consideró como acierto el que se planteó una reducción gradual del déficit en 1.6 puntos del PIB respecto a 2024, así como el que se incluyan proyectos estratégicos en transporte, conectividad, agua y tecnificación del campo, así como el mantener programas sociales.

