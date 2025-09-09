Más Información
El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, afirmó que los llamados "impuestos saludables" buscan incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar los costos asociados a enfermedades crónicas.
Lo anterior bajo la lógica de una "política de salud humanista y no recaudatoria", de acuerdo con el funcionario federal, quien detalló este martes el Paquete Económico 2026 en una conferencia de prensa.
"Las directrices de estos gravámenes a bebidas azucaradas, tabaco, a aquellos bienes que nos hacen mal, están dictadas por la Secretaría de Salud y buscan una estrategia de salud y seguridad muy integral", refirió Amador Zamora.
El Paquete Económico para el próximo año propone el aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y cigarros, además de un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento y a las apuestas.
