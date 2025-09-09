La inflación en México registró un incremento anual de 3.57% en agosto, tasa ligeramente superior al 3.51% observado en julio, frenando la baja de los últimos dos meses, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un aumento de 0.06% durante el octavo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, la segunda tasa más baja para dicho periodo desde 2019.

El aumento anual de precios en agosto estuvo en línea a la mediana de las expectativas de los analistas dentro del rango de entre un mínimo de 3.50% y un máximo de 3.89% previsto por las 38 instituciones financieras consultadas por Citi, de las cuales seis acertaron en su pronóstico.

¿Qué productos y servicios subieron más en agosto?

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el octavo mes del año fueron: el chile serrano con un aumento mensual de 34.94%; tomate verde, 16.71%; cebolla, 6.33%; cigarrillos, 1.41%; Universidad, 1.34%; detergentes, 0.92%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.63%; restaurantes y similares, 0.3%; y vivienda propia, 0.27%.

Por el contrario, los que impactaron más a la baja fueron: chayote con una contracción mensual de 21.58%; cine, 11.0%; jitomate, 11.46%; transporte aéreo, -9.76%; aguacate, -7.36%; plátanos, 5.23%; pollo, -4.62%; otras verduras y legumbres, -4.29%; material escolar, -1.55%; automóviles, -0.25%.

La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, reportó un alza mensual de 0.22%, con lo que su tasa anual pasó de 4.23% en julio a 4.23% en agosto.

Inflación subyacente

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.21% y anual de 4.05%, mientras los servicios aumentaron 0.23% en el mes y 4.40% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el índice de precios no subyacente reportó una disminución mensual de -0.47% y un alza anual de 1.38%. En su interior, los precios de los productos agropecuarios observaron un retroceso mensual de -1.07%, con lo que la tasa anual llegó a 1.21%.

Así mismo, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno observaron un aumento de 0.02% en el mes y un alza anual de 1.51%.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo una variación mensual de 0.03% y anual de 3.45%.

