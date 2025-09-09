Más Información

La registró un incremento anual de 3.57% en agosto, tasa ligeramente superior al 3.51% observado en julio, frenando la baja de los últimos dos meses, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ().

El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un aumento de 0.06% durante el octavo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, la segunda tasa más baja para dicho periodo desde 2019.

El aumento anual de en agosto estuvo en línea a la mediana de las expectativas de los analistas dentro del rango de entre un mínimo de 3.50% y un máximo de 3.89% previsto por las 38 instituciones financieras consultadas por Citi, de las cuales seis acertaron en su pronóstico.

¿Qué productos y servicios subieron más en agosto?

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el octavo mes del año fueron: el chile serrano con un aumento mensual de 34.94%; tomate verde, 16.71%; cebolla, 6.33%; cigarrillos, 1.41%; Universidad, 1.34%; detergentes, 0.92%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.63%; restaurantes y similares, 0.3%; y vivienda propia, 0.27%.

Por el contrario, los que impactaron más a la baja fueron: chayote con una contracción mensual de 21.58%; cine, 11.0%; jitomate, 11.46%; transporte aéreo, -9.76%; aguacate, -7.36%; plátanos, 5.23%; pollo, -4.62%; otras verduras y legumbres, -4.29%; material escolar, -1.55%; automóviles, -0.25%.

La inflación subyacente, que incluye los bienes y servicios cuyos precios son menos volátiles, reportó un alza mensual de 0.22%, con lo que su tasa anual pasó de 4.23% en julio a 4.23% en agosto.

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación en agosto fueron: el chile serrano con un aumento mensual de 34.94%; tomate verde, 16.71%; cebolla, 6.33%; cigarrillos, 1.41%, entre otros. Foto: Pixabay
Inflación subyacente

Al interior del índice subyacente, los precios de las mercancías reportaron un incremento mensual de 0.21% y anual de 4.05%, mientras los servicios aumentaron 0.23% en el mes y 4.40% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el índice de precios no subyacente reportó una disminución mensual de -0.47% y un alza anual de 1.38%. En su interior, los precios de los productos agropecuarios observaron un retroceso mensual de -1.07%, con lo que la tasa anual llegó a 1.21%.

Así mismo, los precios de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno observaron un aumento de 0.02% en el mes y un alza anual de 1.51%.

Por último, el Índice de Precios de la Canasta de Consumo Mínimo, que evalúa los precios de 176 productos y servicios que la conforman, tuvo una variación mensual de 0.03% y anual de 3.45%.

