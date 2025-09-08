Como parte del Paquete Económico 2026, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, propone aplicar un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento consiste al 8%.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el "impuesto saludable" cuenta con el fin de desincentivar el consumo de bienes que contribuyan al deterioramiento de la salud física y mental de las y los habitantes.

"Estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y el nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad".

A través de este impuesto, el Gobierno de México busca recaudar casi 200 millones de pesos, 183 millones para ser exactos. De igual forma, se aplica a las bebidas azucaradas y al tabaco, cuyo abuso causa enfermedades como obesidad, cáncer de pulmón y diabetes.

