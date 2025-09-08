Más Información

Hacienda entrega Paquete Económico 2026 a Diputados; anuncia aumento del IEPS a refrescos y cigarros

Proponen impuesto especial a videojuegos violentos en Paquete Económico 2026

Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios

Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio

Túnez descarta ataque con dron a flotilla de ayuda humanitaria para Gaza; atribuyen incendio a un cigarrillo

Universal Music reacciona al amparo de Christian Nodal: "no cambia el fondo del asunto"; caso se resolverá en los tribunales

Como parte del , la Presidenta de México, , propone aplicar un impuesto especial a los videojuegos con contenido violento consiste al 8%.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el "impuesto saludable" cuenta con el fin de desincentivar el consumo de bienes que contribuyan al deterioramiento de la salud física y mental de las y los habitantes.

"Estudios recientes han encontrado una relación entre el uso de videojuegos de naturaleza violenta y el nivel más alto de agresión entre los adolescentes, así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad".

A través de este impuesto, el Gobierno de México busca recaudar casi 200 millones de pesos, 183 millones para ser exactos. De igual forma, se aplica a las bebidas azucaradas y al tabaco, cuyo abuso causa enfermedades como obesidad, cáncer de pulmón y diabetes.

