Más Información
Hacienda entrega Paquete Económico 2026 a Diputados; "Es una hoja de ruta para un México más fuerte y más justo": Édgar Amador Zamora
Huachicol fiscal golpea a altos mandos; decomiso histórico deriva en casi 50 detenciones, incluidos marinos y empresarios
Muere el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, señalado en caso de huachicol fiscal; reportan supuesto suicidio
Universal Music reacciona al amparo de Christian Nodal: "no cambia el fondo del asunto"; caso se resolverá en los tribunales
Aaron Ramsey se sincera y revela su gran plan en México; "Mi objetivo es ganar, quiero ser parte de la historia de Pumas"
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, presentó el Paquete Económico 2026 a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y detalló que aumentará el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos y cigarros.
“Proponemos medidas fiscales en favor de la salud pública, a partir de 2026 se ajustará el IEPS aplicado a bebidas azucaradas y tabaco, con un doble objetivo: incentivar hábitos más saludables y contrarrestar los efectos presupuestales asociados con el tratamiento de las enfermedades vinculadas con el consumo de estos productos”, comentó.
Añadió que para los programas sociales del gobierno federal se destinará el 3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Lee también De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026
“En 2026 se plantean recursos equivalentes al 3% del PIB para programas sociales prioritarios, que beneficiarán de manera directa a casi el 82% de las familias de nuestro país, destaca entre otros la pensión mujeres bienestar que tendrá cobertura universal a todas las mujeres de 60 a 64 años, y que se suma a la pensión de adultos mayores y a las personas con discapacidad”, expresó.
Lee también De dónde viene y a dónde va el dinero; guía fácil para entender el Paquete Económico 2026
Aumenta número de Pymes que aceptan pagos con tarjeta en México; Mercado Pago supera millón de terminales activas
rmlgv