En el marco de la entrega del hoy en la tarde, la presidenta anunció dos medidas “que nos van a ayudar mucho” para la recaudación, además que garantizó los .

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en , Sheinbaum Pardo también indicó que “vienen muchos temas” en el Paquete.

“¿Nuevos impuestos?”, se le cuestionó.

“No”, respondió.

“Hay dos temas que nos van a ayudar mucho. Hay algunas modificaciones que estamos haciendo a no tributarios y otros esquemas de lo que se llama la miscelánea fiscal que ya vamos a informar.

“Y, por otro lado, hay dos temas que nos van a ayudar con la recaudación el próximo año. Uno: varias modificaciones, algunas ya se hicieron y otras nuevas para disminuir todavía más la afectación por las factureras, facturas falsas que todavía siguen existiendo y que estamos poniendo muchos candados del para evitar que haya estas facturas falsas, además de que ahora ya es delito grave la facturación falsa.

“Y lo segundo son las aduanas. Estas dos acciones nos van a permitir todavía disminuir la evasión fiscal y vienen ya en el presupuesto, y se presenta la Ley de Aduanas, conjuntamente”, explicó.

Cuestionada sobre una cifra estimada, la Mandataria federal pidió esperar a que informe la . Garantizó la continuidad de todos los , incluidas las becas para niños y niñas de primaria, así como inversión pública.

Apuntó que este año y el próximo se tiene varios vencimientos de deudas de Pemex, e insistió en la que adquirió el expresidente : “Cuando se adquiere deuda, hay que pagarla; y hay vencimientos que se renegocian en la medida de lo posible, se refinancian para no tener cargas muy altas cada año [...].

“El objetivo es que en 2027 ya no tengamos estas cargas y vamos a seguir renegociando esta deuda para poder apoyar las finanzas públicas”, dijo. Aseguró que hay muy buena respuesta de las calificadoras.

