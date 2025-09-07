Este lunes, a las 20:00 horas, el Senado de la República recibirá el Paquete Económico 2026, anunció la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez.

En redes sociales, la legisladora de Morena confió en que este paquete, clave para el control presupuestario y la rendición de cuentas, y que entre otros documentos incluye el proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente año, “reflejará la visión social de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

Lee también Laura Itzel Castillo busca elevar el nivel del debate en el Senado; no se debe permitir la violencia, señaló

Además, celebró que se elimine la deducción de impuestos que los bancos hacían al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), heredero del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), derivado del rescate bancario de los años 90 “que endeudó a millones de mexicanas y mexicanos”.

“Este lunes 8 de septiembre, a las 20:00 horas, recibiremos en el Senado de la República el Paquete Económico 2026, clave para el control presupuestario y la rendición de cuentas. Confiamos en que reflejará la visión social de la presidenta Claudia Sheinbaum. Celebramos que se elimine la deducción de impuestos que los bancos hacían al IPAB, heredero del Fobaproa, aquel rescate bancario de los años 90 que endeudó a millones de mexicanas y mexicanos por generaciones”, expresó la senadora en las redes sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/LL