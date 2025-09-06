Más Información

Esteban Villegas, gobernador priista de Durango, se declara "Claudista"; expresa su apoyo a Sheinbaum

¿Quién es el vicealmirante acusado de huachicol fiscal?; Farías Laguna es el funcionario de más alto rango detenido en el gobierno de Sheinbaum

T-MEC le hace bien a México y EU, los aranceles afectan: Sheinbaum; anuncia inversión de 700 mdp para producción de carne en Durango, Coahuila y Sonora

Alerta por 11 desaparecidos en Amozoc, Puebla; implementan mega operativo de búsqueda

"En el camino", del mexicano David Pablos, gana como mejor película en los Horizontes de Venecia

Reportan detenciones por el caso de aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico; serían directivos de empresas y funcionarios

El gobernador priista de Durango, Esteban Villegas Villarreal, aseguró públicamente que es “Claudista” y pidió a los asistentes brindar una ovación de pie a la , durante la visita de la mandataria al estado como parte de su gira nacional de rendición de cuentas.

El priista abrió su discurso solicitando a los presentes que se levantaran para aplaudir a la jefa del Ejecutivo, a quien calificó como una Presidenta querida y respetada en la entidad.

“Ayúdenme por favor a ponerlos de pie y brindarle un aplauso sincero a la presidenta de México, a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer de este país. Presidenta, en se le quiere, se le respeta y aquí tiene su casa”, expresó Villegas mientras arengaba al público con un “¡Presidenta!, ¡Presidenta!”.

Enseguida, el gobernador destacó que, más allá de las diferencias partidistas, se siente identificado con Sheinbaum y reiteró su respaldo.

“Presidenta, bienvenida a su casa, en Durango la queremos, en Durango tiene amigos, en Durango siéntase como su familia, y a pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted, y soy Claudista, que no se les olvide, ¡que viva Durango!”, enfatizó.

Señaló que en la entidad no había diferencias, y que era consciente de que se debe de encaminar hacia la misma ruta, "sumar hacia el mismo proyecto, apoyar las decisiones soberanistas y respaldar a la presidenta de México".

El gobierno estatal reafirmó su compromiso con los principios y objetivos del y de buscar la transformación así como continuar con la política humanista de la Presidenta.

Por su parte, Sheinbaum Pardo agradeció al gobernador por su recepción.

La visita de Claudia Sheinbaum a Durango se enmarca en su primera gira nacional tras rendir su primer informe de gobierno, con el objetivo de presentar los avances de su administración y dialogar con la ciudadanía en diferentes entidades del país.

