Ante el anuncio de algunos integrantes del (PVEM) de una posible ruptura de la alianza con , la presidenta aseguró que corresponde a Morena definir sus alianzas para las elecciones intermedias de 2027 y no a la Presidenta de la República.

Sin embargo, advirtió que lo importante es que los tres partidos que formaron la coalición que la llevó a la Presidencia de la República en 2024 (Morena, Verde y PT) “están votando juntos en el Congreso” y eso, indicó, ha permitido que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país.

Este fin de semana, el senador del PVEM, Luis Melgar Bravo, advirtió una posible ruptura con Morena al señalar que ese partido ha permitido tener dentro de sus filas a "ratas".

"Le corresponde a Morena definir sus alianzas para el 2027. Ya esa parte ya no nos corresponde a nosotros. Lo importante aquí es que los tres partidos que nos postularon para el 2024 han estado votando juntos en el Congreso y eso es muy bueno, porque permiten que siga avanzando la transformación y que siga mejorando la vida pública en el país.

"Ya los detalles del 27, pues ya les corresponde a Morena definir sus alianzas, y al Partido Verde, y el Partido del Trabajo y también a los otros partidos políticos", dijo hoy lunes la Mandataria federal.

"¿No le afecta?", se le preguntó en .

"Esa definición para el 27 imagínense, estamos el 25 todavía. Todavía no se define el inicio de la jornada electoral, es en un año más o menos, todavía le cuelga para poder iniciar. No me voy a meter, le corresponde a los partidos políticos", comentó.

"¿Morena no necesita un jaloncito de orejas?", se le insistió.

"Ya no me voy a meter al tema de los partidos políticos, de las alianzas. Ya no le corresponde a la Presidenta, le corresponde a los partidos sus alianzas en el 27", contestó.

Este fin de semana, el senador del PVEM, Luis Melgar Bravo, advirtiera una posible ruptura con Morena al señalar que el partido guinda ha permitido tener dentro de sus filas a "ratas".

