La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado ha dado señales de estar cerca de las posiciones de Morena, avalando cónsules sin experiencia promovidos por el oficialismo, arropando la toma de protesta de los nuevos juzgadores, con una crítica muy suave a la 4T en temas polémicos y con un coqueteo continuo al gobierno.

Así lo señalaron los senadores del PRI y PAN, al destacar que desde el arribo del excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez a la dirigencia nacional de MC, es evidente que Movimiento Ciudadano optó por una línea más suave con el gobierno y cada vez más alejada del bloque opositor en el Congreso.

Carolina Viggiano, senadora del PRI, dijo a EL UNIVERSAL que Jorge Álvarez Máynez debe definir cuál es su postura de cara a la reforma electoral, el por qué sus senadores han tenido votaciones “muy cuestionadas”, como el apoyo a Genaro Lozano como embajador en Italia, o su presencia en la toma de protesta de los nuevos juzgadores.

“Ellos, Movimiento Ciudadano, no quieren considerarse una oposición y no es fácil ser oposición hoy en día, cuando todo el poder está concentrado no en la Presidenta, sino en López Obrador, que impuso al Poder Judicial y que impuso al Poder Legislativo”.

A pregunta expresa si actualmente ve un partido naranja con tintes más guindas, dijo que han dejado mucho que desear en estos días, como el discurso de Alejandra Barrales donde subraya el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y el apoyo a Genaro Lozano como embajador en Italia, entre otros temas.

Viggiano Austria recordó el mensaje de la senadora Alejandra Barrales donde critica por igual a Morena, al PAN y al PRI, pero al final lanza una frase de respaldo a la Presidenta.

Consultada sobre si es viable reactivar un bloque opositor a la reforma electoral que incluya al PT y PVEM, partidos aliados de Morena, pero que podrían desaparecer con los cambios en materia de representación proporcional, dijo que “sí es viable” y esperaríamos “que ellos hagan valer sus derechos” como minorías “y que no se dejen doblar por el régimen, espero resistan a las presiones”.

Al respecto, el senador del PAN, Mario Vázquez Robles, expuso que es evidente que la llegada de Jorge Álvarez Máynez a la dirigencia de MC empezó a pintar el partido a un tono más guinda. “Desde la campaña presidencial su papel fue atacar a Xóchitl Gálvez, ser una especie de escudero de la candidata de Morena y sigue con ese papel como líder naranja”.

Consideró que al interior de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado hay dos corrientes. Una que está por posturas más críticas al gobierno, de exigir rendición de cuentas, y la otra más apegada a Álvarez Máynez, que avala nombramientos diplomáticos o que asisten a aplaudir a los nuevos jueces “emanados del acordeón”.

El legislador por Chihuahua expuso que de cara a la discusión de la reforma electoral, es posible que el ala más guinda de MC esté buscando un resquicio para garantizar en las negociaciones con Morena que se les pueda otorgar una garantía de que sobrevivirán incluso con la reducción o eliminación de los plurinominales.

Consideró que de cara a la reforma electoral es necesario que la dirigencia y los coordinadores de MC en el Congreso de la Unión fijen cuál será su postura, si van en contra de la misma, si se suman o no a un eventual bloque opositor, o bien, van a avalar los cambios impulsados por la Presidencia para aniquilar a la oposición.