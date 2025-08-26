La dirigencia de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México anunció la suspensión de los abastos populares que realizaban sus legisladores en territorio para llevar productos como frutas y verduras a bajo costo.

Alejandro Piña, coordinador estatal del partido naranja, detalló que estas prácticas representan una competencia desleal para los mercados públicos.

“Estas acciones no sólo vulneran la esencia de este servicio comunitario, sino que también colocan en enorme desventaja a quienes, con esfuerzo, sostienen la economía popular. Por ello, nos sumamos al llamado del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México para suspender de inmediato la entrega de bienes de consumo con fines electorales o de clientelismo político”, apuntó.

Reiteró su solidaridad, respaldo y compromiso con las y los comerciantes de mercados públicos, y dejó en claro que ninguna persona integrante de su movimiento participará en estas prácticas.

“Además, impulsaremos mecanismos desde los diferentes espacios de representación para dotar de certeza jurídica a todos los mercados de la Ciudad, porque creemos firmemente en la defensa de la economía popular y en la construcción de una Ciudad más justa e igualitaria”, señaló al fijar un posicionamiento en el exterior del mercado 1 de Diciembre.

Al respecto, el diputado local Royfid Torres anunció que impulsarán un punto de acuerdo para solicitarle a los demás legisladores terminar con lo que llamó una “competencia desleal” haca los mercados públicos.

“Vamos a presentar este punto de acuerdo y que ahí cada diputado se quite la máscara y decida si quiere o no apoyar a los mercados públicos”, expuso.

Edgar Mendieta, del Movimiento Plural de Comerciantes de Mercados Públicos de la Ciudad de México, señaló que Movimiento Ciudadano es el único partido que les ha tomado la palabra para suspender los abastos populares.

Reiteró que son un movimiento apartidista, pero “eso no exime que habemos muchas y muchos que militamos o simpatizamos con algún partido. Todo el espectro político que representa la Ciudad de México forma parte y participa dentro del movimiento plural”.

