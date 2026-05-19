Vecinos de la zona de Polanco anunciaron la promoción de dos juicios de amparo indirecto para solicitar la suspensión del Festival “Campo Marte 26 Santander”, programado del 11 al 19 de junio en las instalaciones del Campo Marte, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por motivo del Mundial de Futbol.

Durante una conferencia de prensa, representantes del comité vecinal Copaco Chapultepec-Polanco y de la organización “La Voz de Polanco” señalaron que el objetivo de los recursos legales es frenar la realización del evento, al considerar que existen presuntas irregularidades administrativas, riesgos en materia de protección civil y posibles afectaciones ambientales y urbanas en la zona.

Mayte de las Rivas, integrante de Copaco Chapultepec-Polanco, informó que uno de los amparos ya obtuvo una suspensión provisional y que el próximo 21 de mayo se llevará a cabo una audiencia para acreditar el interés jurídico de los vecinos promoventes.

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Los habitantes argumentan que el festival contempla la asistencia de más de 10 mil personas diarias, por lo que, afirmaron, las autoridades y organizadores deben contar con programas y protocolos específicos de protección civil. Indicaron además que, vía solicitudes de transparencia, pidieron a la alcaldía Miguel Hidalgo información sobre los planes de seguridad y protección civil relacionados con el evento.

Asimismo, representantes vecinales señalaron una presunta violación al uso de suelo, al considerar que el Campo Marte está catalogado como área verde y, por lo tanto, debería destinarse únicamente a actividades de bajo impacto social y ambiental.

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Los inconformes sostuvieron además que el espacio público se estaría utilizando para fines privados, pese a tratarse de terrenos administrados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los vecinos cuestionaron el carácter social del festival al señalar que los costos de acceso anunciados serían de aproximadamente 500 pesos para entrada general y mil pesos para acceso VIP. Según expusieron, asistir durante todos los días del evento representaría un gasto acumulado de entre 12 mil y 26 mil pesos únicamente en boletos.

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JACL/cr