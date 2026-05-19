La estación Auditorio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Línea 7, que recorre de Barranca del Muerto a El Rosario, reabrió sus puertas a los usuarios este lunes 18 de mayo, luego de permanecer cerrada por más de cuatro meses debido a trabajos de mejoramiento de cara al Mundial.

Sin embargo, en un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que todavía hay obras en proceso. Los pasillos del andén en dirección a El Rosario que conectan con las salidas permanecen cerrados con tablones de madera y en uno de ellos se observaron varillas, escaleras y herramientas de construcción.

Hay plásticos que aún cubren los nombres de las estaciones y en una escalera se colocaron cintas para no usarse. El acceso por Molino del Rey seguía cerrado.

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En las escaleras de los andenes la estructura fue pintada de negro y pusieron plafones grises. Foto: FERNANDA ROJAS/EL UNIVERSAL

Entre las novedades se observó que las paredes fueron reemplazadas por plafones negros marmoleados tanto en los andenes como en los accesos de la estación.

Además, el techo fue renovado con una estructura con apariencia de madera que asemeja vigas, mientras que el piso fue cambiado por uno de color oscuro y la iluminación ahora es de luz cálida.

En las escaleras de los andenes que conectan las direcciones El Rosario y Barranca del Muerto la estructura fue pintada de negro y se colocaron plafones grises; en los costados de las escaleras también fueron instalados dos murales coloridos con formas de deidades prehispánicas.

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Una de las escaleras eléctricas sigue sin poder usarse y su acceso está restringido con una cinta amarilla. Foto: JUAN BOITES/EL UNIVERSAL

En los andenes se colocaron nuevos letreros e imágenes de ajolotes donde va la publicidad.

En las entradas a la estación sobre Reforma se colocaron cristales, en la zona de acceso también fueron colocados vitrales con figuras de una mazorca, un ajolote, un colibrí y un nopal en distintos colores.

La entrada de la parada, que anteriormente era reconocida por su temática inspirada en el Metro de Londres, también fue modificada, aunque aún permanece el mural con figuras musicales como Elvis Presley y Slash, el resto del acceso fue renovado con los mismos plafones oscuros y acabados colocados en el interior de la estación.

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Los torniquetes fueron sustituidos por modelos similares a los instalados en la Línea 2 que son automáticos.

Las paredes fueron reemplazadas por plafones negros marmoleados. Foto: JUAN BOITES/EL UNIVERSAL

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cdm