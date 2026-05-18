Nezahualcóyotl, Méx. -A casi 15 metros de profundidad, el túnel interceptor Xochiaca-Churubusco ya opera como parte del sistema de drenaje que conducirá aguas residuales y pluviales para reducir el riesgo de inundaciones en Nezahualcóyotl, pero también disminuirá los estragos en Los Reyes La Paz y zona norte de Iztapalapa, por la interconexión que existe en la metrópoli.

El túnel se conecta con los cárcamos Carmelo Pérez, Kennedy y Sor Juana, y descarga en un dren a cielo abierto que termina en una laguna de oxidación con capacidad para almacenar hasta cuatro millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a llenar dos veces el Estadio Azteca.

Opera túnel Xochiaca-Churubusco en Nezahualcóyotl; buscan reducir inundaciones regionales. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

Miguel Ángel Gonzaga Sánchez, coordinador de proyectos de la zona metropolitana de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que el sistema desalojará 16 mil litros por segundo, un volumen similar al de 36 pipas de 10 mil litros de capacidad descargadas de manera simultánea cada minuto.

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La obra se concluyó en un tiempo récord de cinco meses con una inversión de 475 millones de pesos y beneficiará a más de un millón 200 mil habitantes de la región. Se trata de la infraestructura hidráulica de mayor capacidad que funcione en la zona oriente del Valle de México.

Opera túnel Xochiaca-Churubusco en Nezahualcóyotl; buscan reducir inundaciones regionales. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

En esta temporada de lluvias se habilitaron dos de las siete lumbreras de las que conforman el proyecto, que ya están listas para operar, en caso de que se presente una precipitación pluvial fuerte en los próximos días, explicó el funcionario federal.

“Con esto tendremos capacidad suficiente para poder responder a los eventos de lluvia que se van a estar presentando, principalmente, en los meses de junio, julio, que es cuando tenemos las lluvias más intensas y la temporada de lluvias empieza a conceptualizarse desde el mes de mayo y esto va incrementado, teniendo sus picos máximos en julio y septiembre, ahorita ya contamos con el sistema operacional”, mencionó.

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El colector, que forma parte del Plan Integral Oriente, tiene una longitud de 4 kilómetros. La lumbrera 1 se encuentra en la Laguna de Oxidación El Salado, en Iztapalapa; la lumbrera 2 en la Laguna de Regulación Churubusco y la lumbrera 0 en el Bordo de Xochiaca, cerca de la avenida Carmelo Pérez, en Nezahualcóyotl.

Opera túnel Xochiaca-Churubusco en Nezahualcóyotl; buscan reducir inundaciones regionales. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

En este 2026 se hicieron las dos lumbreras que están listas para funcionar y el próximo año se concluirán las otras cinco lumbreras para completar el sistema de drenaje profundo en esa área de la metrópoli.

La construcción empleó métodos similares a los del Metro, con máquinas tuneladoras que excavan y extraen material de manera simultánea.

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Gonzaga Sánchez dijo que el drenaje profundo forma parte de un sistema interconectado. “Aunque Los Reyes La Paz no recibe beneficio directo en todos los casos, la operación del interceptor disminuye las aportaciones de agua hacia Nezahualcóyotl e Iztapalapa y mejora el funcionamiento general del colector Kennedy”.

Opera túnel Xochiaca-Churubusco en Nezahualcóyotl; buscan reducir inundaciones regionales. Foto: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ / EL UNIVERSAL

Además del Colector Churubusco-Xochiaca se puso en operación hace unos días el Colector Teotongo en Iztapalapa y se hará lo propio con el Colector Pinos, en Los Reyes La Paz, así como el desazolve del Vaso Regulador El Salado, también en Iztapalapa, obra que efectuó el gobierno capitalino, con lo que las autoridades de los tres niveles de gobierno confían en que no se presenten las afectaciones como el año pasado en esa zona de la metrópoli.

El conjunto de obras busca mitigar las inundaciones que han afectado a varios municipios del oriente del Estado de México y a la alcaldía Iztapalapa durante varias décadas, pues las gestiones anteriores no invirtieron recursos para la realización de infraestructura hidráulica necesaria en esa región del país, expuso Gonzaga Sánchez.

dmrr