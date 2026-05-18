Carlos Orvañanos aseguró que Cuajimalpa hoy tiene rumbo, orden y gobierno.

Durante su comparecencia en comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, el edil panista precisó que desde el inicio de su administración entendieron que gobernar Cuajimalpa implicaba enfrentar retos históricos con orden, legalidad y una profunda vocación de servicio.

En este sentido, destacó que se ha reducido en 42% la incidencia delictiva de alto impacto, por lo que dejó claro que no llegaron a administrar inercias.

“Desde el primer día de mi gestión asumí el compromiso de que la tranquilidad de las familias de Cuajimalpa sería la prioridad estratégica del gobierno. No venimos a administrar una inercia, venimos a darle soluciones a la población. Implementamos una política integral basada en la prevención del delito, la proximidad social, el fortalecimiento operativo y la recuperación decidida del espacio público. Hoy les presentamos una alcaldía que da la cara, que asume su responsabilidad y que entrega resultados tangibles”, destacó.

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Asimismo, subrayó que han reducido en 43.4% el robo de vehículos sin violencia y 85.7% el robo a transeúntes sin violencia. “Además, mantuvimos bajo cero, es decir, en tasa cero absoluta, delitos que destrozan el tejido social como el secuestro, el robo a transportista y el robo a cuentahabiente; eso es blindar el territorio”.

“Cuando hablo con mis jefas de manzana o de familia, les digo que también son parte de la estrategia de seguridad porque el que una abuelita o una mamá le dé su regañada o unas nalgadas a los nietos mal portados porque andan tomando cerveza en las calles, eso contribuye también a que se vaya reduciendo la violencia”, argumentó.

Carlos Orvañanos precisó que se anticipan a las crisis, que tienen un atlas de riesgo 100% actualizado, y presumió que no hubo desastres en la demarcación. “Mientras otros reaccionan ante una tragedia, nosotros gobernamos con eficacia para evitarla”.

En este sentido, puntualizó que realizaron 16 limpiezas integrales en barrancas y cinco intervenciones profundas en ríos, logrando retirar 67 toneladas de residuos sólidos, beneficiando de forma directa a más de dos mil 550. Además, impulsaron 17 jornadas masivas de reforestación con la plantación de cerca de 22 mil árboles y la entrega de cinco mil plantas nativas producidas con orgullo en nuestro Vivero Forestal del Desierto de los Leones.

Indicó que se han invertido 185 millones de pesos en obras públicas de infraestructura como drenaje, agua potable, banquetas, repavimentación y luminarias. Comentó que ya inició la segunda etapa de rehabilitación del mercado de San Pedro Cuajimalpa.

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Se ha impulsado, dijo, el transporte exclusivo ‘María’ para fortalecer la movilidad segura de las mujeres, y el Programa ‘Efecto Mariposa’ de acompañamiento y seguimiento integral a víctimas “y rutas de traslado seguras para que ninguna mujer camine con miedo en nuestra demarcación”.

El alcalde compartió que la Ventanilla Única recibió dos mil 665 solicitudes ciudadanas, a través del CESAC y el SUAC, de las cuales han atendido más de dos mil 200 solicitudes, principalmente en limpia, luminarias, bacheo, podas y seguridad.

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