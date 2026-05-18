Tres hombres fueron detenidos en la colonia San Juan de Aragón Segunda Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que uno de ellos presuntamente realizara disparos al aire con un arma de fuego en la vía pública.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 557 y Tercera Cerrada de 557, donde policías observaron a varios hombres consumiendo bebidas alcohólicas.

Según el reporte, uno de los sujetos portaba una pistola y realizó varias detonaciones al aire. Al notar la presencia de los oficiales, intentó ingresar a un domicilio cercano, pero fue detenido metros adelante.

Lee también No se construirán casas ni centro comercial en zona del Lago de Guadalupe, aseguran autoridades

Durante una revisión preventiva, los policías aseguraron un arma corta color negro abastecida con ocho cartuchos útiles.

Mientras se realizaba la detención, otros dos hombres intervinieron e intentaron impedir la acción policial, por lo que también fueron asegurados en el lugar.

Los detenidos, de 40, 43 y 21 años de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con el arma asegurada, donde se determinará su situación jurídica.

Lee también Organizaciones anuncian movilizaciones este lunes en la CDMX

Autoridades informaron que el detenido de 40 años cuenta con antecedentes por daños a propiedad ajena en 2007 y una presentación ante el Ministerio Público por violencia familiar en 2024.

mahc/LL