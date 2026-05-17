La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegará más de 2 mil 700 policías para la semifinal del futbol mexicano entre Pumas y Pachuca que se disputará esta noche en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

En total, 955 efectivos de las Subsecretarías de Operación Policial, de Control de Tránsito y de Inteligencia e Investigación Policial estarán apoyados con 52 vehículos oficiales, 28 motocicletas, un autobús y cinco grúas, además de una ambulancia y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores que realizará sobrevuelos de supervisión y prevención durante el encuentro.

También participarán mil 800 uniformados de la Policía Auxiliar (PA), apoyados por 16 vehículos, quienes serán los encargados de vigilar las entradas, salidas, pasillos, zona de gradas y a nivel de cancha, para que las acciones se realicen sin contratiempos y los asistentes disfruten de manera sana el encuentro deportivo.

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Alternativas viales por partido de Pumas vs Pachuca

Oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito realizarán labores de vialidad en la zona para garantizar la movilidad de los automovilistas y las demás personas que transiten por las inmediaciones del inmueble deportivo.

Debido a las posibles afectaciones a la circulación vehicular, la SSC recomienda utilizar como alternativas viales las avenidas Paseo del Pedregal, Río de la Magdalena, San Jerónimo, Copilco, Antonio Delfín Madrigal y De los Insurgentes, además de anticipar tu salida y seguir las recomendaciones de los uniformados de Tránsito.

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