El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, comentó que 12 de las 16 alcaldías se sumaron al proyecto para capacitar en materia de tránsito a la Policía Auxiliar o Bancaria Industrial, que tienen contratada, para que apliquen infracciones como lo hacen los uniformados del agrupamiento.

Indicó que es un proyecto que se plantea no sólo para el Mundial, sino para después.

12 alcaldías se suman a la capacitación

“Se sumaron a este proyecto 12 alcaldías; sólo cuatro no lo consideraron pertinente u oportuno en este momento —esto es una evaluación que hacen las alcaldías—; las que sí se sumaron son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco”, externó.

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En conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el jefe de la policía precisó que en total son 170 elementos que son capacitados desde el lunes.

Explicó que a cada una de las alcaldías que se sumaron se les darán cinco handhelds para que puedan llevar a cabo las infracciones y tendrán las mismas facultades de infraccionar que un operador de Tránsito de la SSC, por lo que estarán publicados en la Gaceta Oficial como policías con facultades para sancionar.

“No creemos que haya en ello necesariamente un tema o un riesgo de corrupción. Por supuesto que vamos a estar muy vigilantes, como lo estaremos del personal de la secretaría y del personal de la secretaría adscrito a las alcaldías”, expuso Pablo Vázquez.

Dijo que esta acción cumplirá con la misión de descentralizar las capacidades de la policía en materia de tránsito.

LL