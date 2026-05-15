Erika María “N”, la suegra de Carolina Flores, exmiss reina de belleza en Baja California, dijo a las autoridades de Venezuela que mató a su nuera por accidente.

El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, Douglas Rico aseguró que en sus declaraciones tras ser detenida, Erika dijo que el asesinato fue con un juguete que le dejó su esposo, antes de morir.

“En las breves conversaciones que tuvimos en el momento en que la ubicamos en el apartamento, ella hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí fue un accidente, que ocurrió con un juguetico que le dejó difunto esposo”, dijo Rico en una transmisión.

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Carolina fue asesinada el pasado 15 de abril en su departamento de Polanco. Foto: TikTok. @carolinaff444

Erika María está acusada de haber disparado contra su nuera dentro de un departamento de la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 15 de abril, hechos que quedaron grabados en una cámara para cuidar al bebé de Carolina.

La mujer de 63 años de edad salió de México rumbo a Panamá y el 19 de abril ingresó a Venezuela.

En el país sudamericano, Erika estuvo alojada en las comunidades de La Guaira, La Candelaria y el Cigarral.

Para la detención de la sospechosa se emitió una ficha roja ante la Interpol y tras varios días prófuga, la mujer fue detenida, el 29 de abril.

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