La tarde de este sábado 25 de abril, decenas de personas marcharon en calles de Ensenada, Baja California, para exigir justicia por el feminicidio de Carolina Flores, ocurrido hace 10 días en el departamento que la exreina de belleza compartía con su esposo, Alejandro, en el exclusivo barrio de Polanco, en la Ciudad de México.

El hecho se dio a conocer días después, cuando Alejandro acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) para denunciar el asesinato de su esposa, ocurrido a manos de la madre de él, identificada como Erika María “N”.

El caso ha indignado por distintos factores, entre ellos que, después de cometer el feminicidio, Erika María “N” se dio a la fuga sin consecuencias. En EL UNIVERSAL esto es lo que sabemos.

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El caso ha indignado por distintos factores, entre ellos que, después de cometer el feminicidio, Erika María “N” se dio a la fuga sin consecuencias. Foto: TikTok. @carolinaff444

El crimen en Polanco

El 15 de abril, Carolina Flores, se encontraba con su esposo, Alejandro, y su hijo dentro de su departamento ubicado en la colonia Polanco Tercera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Al lugar llegó su suegra, identificada como Erika María “N” y tras sostener un breve encuentro, le disparó a la joven en varias ocasiones.

Gracias a un video que se filtró en redes sociales del interior del departamento, se pudo constatar la escena del homicidio y que tras escuchar los disparos, Alejandro reprochó a su madre con un ¿"Qué hiciste, mamá? a lo que ella contestó que la había matado porque la "había hecho enojar".

Erika María “N” abandonó la escena del crimen con total impunidad.

Un día después, el 16 de abril, Alejandro, esposo de Carolina, realizó la denuncia de los hechos ante las autoridades, señalando a su madre como la responsable de la muerte de Carolina Flores. Los servicios periciales se trasladaron ese jueves hasta su domicilio para comenzar las diligencias respectivas.

Un día después, el 16 de abril, Alejandro, esposo de Carolina Flores, realizó la denuncia de los hechos ante las autoridades. Foto: iStock

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Policías se entrevistaron con dos de los porteros del edificio que habitaba la pareja. Ambos dijeron no haber escuchado detonaciones, ni haber observado alguna situación inusual.

A su vez, la FGJ indicó que la muerte de la mujer sería investigada como un feminicidio.

El video

En el video se puede ver a Erika María “N” llegando al domicilio de la exreina de belleza. En el clip se observa a ambas mujeres conversando sobre el viaje que emprendió la suegra de Carolina Flores a la Ciudad de México. Durante la plática, el sonido de una patrulla lleva a Carolina a aclarar que "hace poquito mataron a alguien".

En redes sociales se filtró un vídeo en el cual se puede ver a Erika María “N” llegando al domicilio de la exreina de belleza. Foto: Captura de pantalla

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Momentos después, Erika María le pide una botella de agua y en el momento en que Carolina se traslada a otro cuarto por el líquido, su suegra aprovecha y dispara contra la joven.

Enseguida se observa a Alejandro, con un bebé entre brazos, cuestionar a su mamá: "¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste loca?". La presunta feminicida solo se limita a responder: "Nada, me hizo enojar". La pareja de Carolina vuelve a cuestionarla por lo que hizo, argumentando: "Es mi familia". Después de un intercambio de palabras, Erika María "N" cierra la conversación: "Eras mío y ella te robó".

Libran orden de aprehensión contra la suegra de Carolina

El jueves 23 de abril, la Fiscalía capitalina obtuvo, a través de un Juez de Control, una orden de aprehensión contra Erika María “N” y reclasificó el caso como feminicidio de Carolina.

El expediente señala que tras el ataque, el esposo de Carolina permitió que la presunta agresora huyera del lugar antes de acudir ante las autoridades.

Los resultados de la necropsia indican que el cuerpo de la joven presentaba seis disparos en la cabeza y seis más en el tórax.

Hasta el momento, y después de la filtración del material audiovisual, no se han reportado nuevos avances en la investigación.

Marchan para exigir justicia

La tarde de este sábado, familiares, amigos y ciudadanos de Ensenada, Baja California marcharon para exigir justicia en el caso de Carolina.

Con información de Ana Karen Velazquez y Juan Carlos Williams

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