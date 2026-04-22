La muerte de Carolina Flores, una joven exreina de belleza y creadora de contenido, ha provocado indignación tras revelarse que fue atacada a balazos dentro de su propio departamento en Polanco. La denuncia del caso apunta directamente a su suegra como principal sospechosa.

Muere Calorina Flores, preseuntamente por disparos de su suegra. | Foto: Especial.

¿Qué pasó con Carolina Flores en Polanco?

El feminicidio de Carolina Flores ocurrió el pasado 15 de abril dentro de un departamento ubicado en la calle Edgar Allan Poe, en la colonia Polanco Tercera Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con el testimonio de su esposo, la joven fue atacada con arma de fuego dentro del domicilio. El propio hombre acudió horas después ante el Ministerio Público para denunciar a su madre como presunta responsable del asesinato.

Muere Calorina Flores, preseuntamente por disparos de su suegra. | Foto: Especial.

Sin embargo, el caso tomó notoriedad hasta el 16 de abril, cuando policías capitalinos que realizaban patrullajes en la zona detectaron la presencia de servicios periciales frente al edificio. Al acercarse, confirmaron que el crimen ya había sido reportado previamente ante la Fiscalía.

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¿Quién era Carolina Flores, exreina de belleza?

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Desde temprana edad mostró interés por el modelaje, lo que la llevó a destacar en certámenes de belleza.

En 2017, con apenas 18 años, obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California, lo que le permitió representar a su estado en competencias nacionales.

Su formación académica transcurrió en instituciones como el Colegio El Tesoro del Saber y la Preparatoria Benito Juárez, donde cursó la especialidad de Laboratorio Químico.

Además de su faceta en el modelaje, Carolina se había consolidado como creadora de contenido en TikTok, donde compartía aspectos de su vida cotidiana, viajes y el cariño por sus mascotas. Recientemente se había convertido en madre de un niño.

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Reacciones tras la muerte de Carolina Flores

Tras darse a conocer la noticia, instituciones educativas donde Carolina estudió expresaron públicamente sus condolencias. El Colegio El Tesoro del Saber, donde cursó sus primeros años, lamentó la pérdida con un mensaje en el que recordó su paso como alumna.

"Con profunda tristeza en nombre del Colegio El Tesoro del Saber, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias por la irreparable perdida de nuestra ex alumna Carolina Flores Gómez, quien formó parte de nuestra comunidad desde sus primeros años. Aunque el tiempo pasó, recordamos con cariño su paso por nuestro colegio y la alegría que compartió con nosotros. Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, enviándoles un abrazo lleno de solidaridad. Descanse en paz. Tus profes del Kiki siempre te recordarán como esa pequeñita hermosa, llena de amor y ternura", escribió.

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