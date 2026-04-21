Más Información

Planchan acuerdo para consejeros electorales; Citlalli Hernández acude a San Lázaro

Planchan acuerdo para consejeros electorales; Citlalli Hernández acude a San Lázaro

Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable

Exreina de belleza es asesinada a balazos dentro de su departamento en Polanco; suegra es señalada como presunta responsable

SLP, Zacatecas y Quintana Roo, los estados que el Verde quiere competir en el 2027; Querétaro, un as bajo la manga

SLP, Zacatecas y Quintana Roo, los estados que el Verde quiere competir en el 2027; Querétaro, un as bajo la manga

Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Querétaro vs Cruz Azul EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Pumas vs Juárez FC EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

Pumas vs Juárez FC EN VIVO - Jornada 16 del torneo Clausura 2026 - Minuto a minuto

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

Una Tercera Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que su esposo acudiera ante el Ministerio Público para denunciar que .

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían ocurrido desde el pasado al interior del inmueble ubicado en la , departamento 203, donde la víctima se encontraba acompañada de su esposo y de la madre de este.

Según la declaración rendida por Alejandro ante autoridades ministeriales, su madre Erika habría realizado varias detonaciones de arma de fuego en contra de Carolina, quien murió dentro del departamento.

Alejandro declaró que su madre Erika disparó varias veces a Carolina, quien murió en el apartamento.| Foto: Especial.
Alejandro declaró que su madre Erika disparó varias veces a Carolina, quien murió en el apartamento.| Foto: Especial.

Lee también

Fue hasta el 16 de abril cuando elementos de la policía capitalina que realizaban patrullajes en la zona observaron una unidad de servicios periciales frente al edificio, por lo que se acercaron para conocer lo ocurrido.

En el lugar, personal forense confirmó que el esposo de la víctima se había presentado horas antes ante la Fiscalía para denunciar el feminicidio ocurrido un día antes.

El esposo denunció el feminicidio en la Fiscalía. | Foto: Especial.
El esposo denunció el feminicidio en la Fiscalía. | Foto: Especial.

Lee también

Policías también entrevistaron al guardia de seguridad del inmueble, Ricardo, quien señaló que durante su turno de 24 horas no escuchó detonaciones ni alguna situación inusual, mientras que su compañero, quien lo relevó posteriormente, tampoco reportó incidentes.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación para esclarecer el crimen y determinar la responsabilidad de la mujer señalada por el denunciante.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]