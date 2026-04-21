Teotihuacán, Méx. Expertos y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continuaron con los peritajes en la Zona Arqueológica de Teotihuacán (ZAT), luego de la balacera que se registró ayer en la que dos personas murieron y 13 más resultaron heridas.

Las diligencias se llevan con mayor detalle en la Pirámide de la Luna donde ocurrió ayer el ataque de un hombre identificado como Julio César “N”, quien después de disparar a varios visitantes se suicidó, según las autoridades mexicanas.

Poco antes de la una de la tarde, el equipo federal se presentó en la Puerta 3, acceso directo al monumento, y exhibió ante los cuerpos de seguridad la orden judicial que ampara sus labores.

Mañana cuando se abra de nueva cuenta la ZAT se restringirá el acceso a la pirámide de la Luna mientras continúan las pesquisas. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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"Contamos con un mandamiento judicial para efectuar valoraciones distintas, ya que la carpeta de investigación quedó bajo nuestro resguardo", explicó Manuel Tadeo Camarena Porras, oficial investigador de la institución.

El funcionario detalló que el grupo de trabajo se divide en distintas áreas para agilizar los procesos y dar prioridad a la atención de los afectados, entre ellos visitantes extranjeros.

“Realizamos diversas actuaciones para obtener resultados sólidos y esclarecer lo sucedido", dijo.

Las diligencias se llevan con mayor detalle en la Pirámide de la Luna donde ocurrió ayer el ataque de un hombre identificado como Julio César “N”. Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

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Antes, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya se encontraba en el sitio.

Especialistas en homicidios, balística y criminalística recorrieron la base del edificio y ascendieron hasta las plataformas inferiores para recabar indicios.

Esas labores se les facilitaron a los expertos de las fiscalías porque el sitio arqueológico permaneció cerrado este martes. Mañana cuando se abra de nueva cuenta la ZAT se restringirá el acceso a la pirámide de la Luna mientras continúan las pesquisas.

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