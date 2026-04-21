Más Información

“Es un día triste” para Canadá, dice Mark Carney, tras muerte de canadiense en Teotihuacán; agradece a Sheinbaum "atención personal"

“Es un día triste” para Canadá, dice Mark Carney, tras muerte de canadiense en Teotihuacán; agradece a Sheinbaum "atención personal"

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

Así fue el ataque en Teotihuacán: agresor llegó en Uber, actuó solo y portaba literatura violenta; ven efecto "copycat"

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

“¡Si os movéis, os sacrifico!"; rehenes sometidos grabaron video en Teotihuacán

Trump extiende alto el fuego con Irán; espera propuesta para avanzar en acuerdo

Trump extiende alto el fuego con Irán; espera propuesta para avanzar en acuerdo

Negociaciones del TMEC entre México y EU son “más duras”, dice el CCE; no se eliminarán los aranceles, prevé

Negociaciones del TMEC entre México y EU son “más duras”, dice el CCE; no se eliminarán los aranceles, prevé

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

El Verde y PT alistan primer encuentro con Citlalli Hernández; reconocen su reciente nombramiento en Morena

El pleno del Congreso de la Ciudad de México lamentó y guardó un minuto de silencio por el feminicidio de , y por los hechos ocurridos en Teotihuacán que dejaron como saldo dos muertos y 13 heridos.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, expresó, a nombre del , su solidaridad y acompañamiento a los familiares, amistades y seres queridos de las víctimas.

Ante esta pérdida irreparable que no debió ocurrir, “confiamos en que las autoridades competentes llevarán a cabo investigaciones exhaustivas y prontas que permitan esclarecer ambos sucesos y garantizar que se haga justicia, sancionando a quien o quienes resulten responsables”, expuso.

Lee también

Asimismo, reiteró, con toda firmeza, que la no puede ni debe normalizarse en ninguna de sus formas. “Desde este Congreso condenamos ambos sucesos y hacemos un llamado a redoblar esfuerzos desde todos los ámbitos de gobierno para prevenir, atender y erradicar la violencia”.

Las y los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de las víctimas y posteriormente la sesión continuó.

Homicidio por omisión

Ayer, la diputada local del PVEM Rebeca Peralta exigió que se investigue la posible configuración del delito de , atribuible a servidores públicos de la Fiscalía capitalina, quienes habrían incumplido su deber de actuar de manera inmediata ante la denuncia de desaparición de Edith Guadalupe.

Sostuvo que es indispensable que la Fiscalía capitalina determine con precisión la hora de la muerte de la víctima, ya que este elemento permitiría establecer si al momento de la denuncia Edith Guadalupe aún se encontraba con vida y si la omisión institucional impactó directamente en la posibilidad de localizarla con vida.

“Cuando la falta de actuación o la actuación indebida de servidores públicos puede incidir en la pérdida de una vida, la responsabilidad deja de ser administrativa y se convierte en un asunto de carácter penal que debe investigarse con toda seriedad”, subrayó.

Lee también

Enfatizó que es urgente que se investiguen y deslinden responsabilidades no solo administrativas, sino también penales, no únicamente por los posibles al solicitar dinero a los familiares para iniciar las diligencias, sino de manera directa por el impacto que estas omisiones pudieron tener en la consumación del de la joven.

“Las autoridades tienen la obligación de actuar con inmediatez ante cualquier reporte de desaparición, especialmente cuando existe la posibilidad de que la víctima aún pueda ser localizada con vida; si no lo hacen, no solo deben ser destituidos, deben tener una sanción penal”, indicó.

La legisladora hizo un llamado a la Fiscalía capitalina para que se analice la procedencia de la extinción de dominio del inmueble donde fue localizada la víctima, al tratarse del lugar donde ocurrió el crimen.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]