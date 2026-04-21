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Policías de la () han detenido a 341 personas por el delito de extorsión, en el periodo comprendido entre enero de 2025 y el 15 de abril de 2026.

La SSC informó que tan solo durante la primera quincena de abril de 2026 se capturó a seis personas relacionadas con .

Entre los detenidos está un joven de 18 años de edad que habría exigido dinero para permitir que comerciantes pudieran trabajar y no atentar contra ellos, en la Infonavit Iztacalco, de la alcaldía Iztacalco.

También se detuvo a un sujeto de nacionalidad colombiana que al parecer pidió dinero al dueño de un negocio en la colonia Alfonso XIII, de la alcaldía Álvaro Obregón.

En otro caso, se capturó a dos hombres y una mujer, quienes habrían provocado un accidente vial y exigieron transferencias al automovilista involucrado, a cambio de no dañarlo y dejarlo retirarse, en la colonia Puebla, alcaldía Venustiano Carranza.

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, , indicó que para combatir este delito se firmó el Pacto Contra la Extorsión, el pasado 13 de abril.

"Para seguir atendiendo las denuncias y reforzar la lucha contra este delito, por instrucciones de la jefa de Gobierno, , firmamos el Pacto Contra la Extorsión, al que se han sumado alcaldes y alcaldesas, legisladoras y legisladores, representantes del sector empresarial, instituciones académicas, religiosas, de comerciantes, de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil".

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mahc

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