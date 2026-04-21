Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) han detenido a 341 personas por el delito de extorsión, en el periodo comprendido entre enero de 2025 y el 15 de abril de 2026.

La SSC informó que tan solo durante la primera quincena de abril de 2026 se capturó a seis personas relacionadas con extorsión.

Entre los detenidos está un joven de 18 años de edad que habría exigido dinero para permitir que comerciantes pudieran trabajar y no atentar contra ellos, en la Infonavit Iztacalco, de la alcaldía Iztacalco.

También se detuvo a un sujeto de nacionalidad colombiana que al parecer pidió dinero al dueño de un negocio en la colonia Alfonso XIII, de la alcaldía Álvaro Obregón.

En otro caso, se capturó a dos hombres y una mujer, quienes habrían provocado un accidente vial y exigieron transferencias al automovilista involucrado, a cambio de no dañarlo y dejarlo retirarse, en la colonia Puebla, alcaldía Venustiano Carranza.

El secretario de Seguridad Ciudadana capitalina, Pablo Vázquez Camacho, indicó que para combatir este delito se firmó el Pacto Contra la Extorsión, el pasado 13 de abril.

"Para seguir atendiendo las denuncias y reforzar la lucha contra este delito, por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, firmamos el Pacto Contra la Extorsión, al que se han sumado alcaldes y alcaldesas, legisladoras y legisladores, representantes del sector empresarial, instituciones académicas, religiosas, de comerciantes, de los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil".

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