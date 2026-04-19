¿Te llegó un paquete inesperado?; la SSC alerta sobre nueva modalidad de estafa, esto se sabe

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México a través de la Unidad de Policía Cibernética alertó a la ciudadanía el pasado martes 17 de marzo de una nueva modalidad de estafa en el territorio mexicano; estos son todos los detalles.

¿En qué consiste esta forma de estafa?

De acuerdo con el organismo, el modus operandi del fraude consiste en el envío de paquetes no solicitados a los domicilios de sus víctimas. Este paquete incluye un código QR con instrucciones para "reclamar" el contenido, los detalles del paquete o conocer el estado del envío.

No obstante, al escanearlo el usuario es dirigido a sitios digitales falsos, utilizados por los estafadores para robar datos bancarios, información personal o credenciales de acceso. También pueden descargar softwares maliciosos que compromete la seguridad de los dispositivos móviles.

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Imagen: Unsplash

Con este método delictivo denominado "paquetes inesperados" o "paquetes sorpresa", los delincuentes pueden:

Realizar robos de identidad.

Hacer cargos no autorizados.

Obtener acceso a cuentas bancarias.

Realizar suplantación digital.

Esto puede derivar en afectaciones económicas y vulneración de datos personales. La modalidad de estafa aprovecha la confianza y el uso cotidiano de códigos QR, una "herramienta cada vez más presente en trámites, comercios y servicios". Además, se benefician del uso de plataformas como Amazon Compras o Mercado Libre para distribuir paquetes falsos.

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales?

En este sentido, la Policía Cibernética de la SSC emite las siguientes recomendaciones para evitar caer en esta estafa:

No escanees códigos QR de paquetes inesperados o que provengan de remitentes desconocidos.

de paquetes inesperados o que provengan de remitentes desconocidos. No proporciones información personal, financiera o de contacto en páginas web a las que accedas mediante códigos sospechosos.

personal, financiera o de contacto en páginas web a las que accedas mediante códigos sospechosos. Verifica la autenticidad del remitente antes de realizar cualquier acción.

antes de realizar cualquier acción. Actualiza el sistema operativo , antivirus y software de seguridad de tus dispositivos electrónicos.

el , y de seguridad de tus dispositivos electrónicos. Desconfía de sitios que soliciten datos personales o pagos urgentes sin ofrecer garantías claras.

o sin ofrecer garantías claras. Revisa la dirección web antes de ingresar información sensible.

antes de ingresar información sensible. Documenta cualquier paquete o mensaje sospechoso mediante fotografías o capturas de pantalla.

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#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía de una nueva modalidad de fraude que utiliza paquetes inesperados, acompañados de códigos #QR maliciosos para obtener información personal y financiera de las víctimas.

Con estas recomendaciones que te brindamos… pic.twitter.com/7Z1PacRP1G — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 19, 2026

¿En dónde se puede presentar una denuncia?

Para reportar cualquier intento de fraude o si recibes un paquete extraño, puedes contactar a la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. La SSC también hace la invitación a mantenerse informado mediante las redes oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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