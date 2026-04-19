¿Te llegó un paquete inesperado?; la SSC alerta sobre nueva modalidad de estafa, esto se sabe

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México a través de la Unidad de Policía Cibernética alertó a la ciudadanía el pasado martes 17 de marzo de una en el territorio mexicano; estos son todos los detalles.

¿En qué consiste esta forma de estafa?

De acuerdo con el organismo, el modus operandi del fraude consiste en el a los domicilios de sus víctimas. Este paquete incluye un código QR con instrucciones para "reclamar" el contenido, los detalles del paquete o conocer el estado del envío.

No obstante, al escanearlo el usuario es dirigido a sitios digitales falsos, utilizados por los estafadores para robar datos bancarios, información personal o credenciales de acceso. También pueden descargar softwares maliciosos que compromete la seguridad de los dispositivos móviles.

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Imagen: Unsplash
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Con este método delictivo denominado "paquetes inesperados" o "paquetes sorpresa", los delincuentes pueden:

  • Realizar robos de identidad.
  • Hacer cargos no autorizados.
  • Obtener acceso a cuentas bancarias.
  • Realizar suplantación digital.

Esto puede derivar en afectaciones económicas y vulneración de datos personales. La modalidad de estafa aprovecha la confianza y el uso cotidiano de códigos QR, una "herramienta cada vez más presente en trámites, comercios y servicios". Además, se benefician del uso de plataformas como Amazon Compras o Mercado Libre para distribuir paquetes falsos.

¿Cuáles son las recomendaciones oficiales?

En este sentido, la Policía Cibernética de la SSC emite las siguientes recomendaciones para evitar caer en esta estafa:

  • No escanees códigos QR de paquetes inesperados o que provengan de remitentes desconocidos.
  • No proporciones información personal, financiera o de contacto en páginas web a las que accedas mediante códigos sospechosos.
  • Verifica la autenticidad del remitente antes de realizar cualquier acción.
  • Actualiza el sistema operativo, antivirus y software de seguridad de tus dispositivos electrónicos.
  • Desconfía de sitios que soliciten datos personales o pagos urgentes sin ofrecer garantías claras.
  • Revisa la dirección web antes de ingresar información sensible.
  • Documenta cualquier paquete o mensaje sospechoso mediante fotografías o capturas de pantalla.

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¿En dónde se puede presentar una denuncia?

Para reportar cualquier intento de fraude o si recibes un paquete extraño, puedes contactar a la Policía Cibernética al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o mediante el correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx. La SSC también hace la invitación a mantenerse informado mediante las redes oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

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mndsm

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