Registro celulares 2026: ¿qué pasará si no vinculo mi línea telefónica?; aquí te lo decimos

Desde el pasado 9 de enero, entraron en vigor nuevos lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación que obligan a todos los usuarios de telefonía móvil a vincular su número con su Clave Única de Registro de Población (CURP).

Esta disposición aplica sin excepción a líneas de prepago y pospago, así como a dispositivos con SIM física o eSIM. El objetivo principal es eliminar el anonimato en el uso de teléfonos móviles, una práctica que ha facilitado delitos como amenazas, fraudes telefónicos y extorsiones.

Registro celulares 2026. Foto: Freepik

Las autoridades consideran que, al tener cada línea identificada, será más fácil rastrear actividades ilícitas y fortalecer la seguridad.

¿Qué pasa si no vinculas tu celular a tu CURP?

No cumplir con este requisito dentro del plazo establecido tendrá consecuencias inmediatas. A partir del 1 de julio de 2026, las operadoras podrán suspender las líneas que no estén registradas correctamente. Esto implica que el usuario perderá acceso a funciones clave como:

Llamadas de voz

Mensajes de texto

Datos móviles (internet, aplicaciones, WhatsApp)

Foto: EL UNIVERSAL

Aunque el teléfono no quedará completamente inutilizado, solo permitirá llamadas de emergencia (como el 911) y algunas funciones limitadas relacionadas con la operadora.

Cabe recalcar que, el número no se cancelará ni se perderá, solo permanecerá suspendido hasta que el usuario complete el registro correspondiente.

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¿Quiénes están exentos del registro obligatorio?

Aunque la medida es generalizada, existen algunas excepciones contempladas en los lineamientos oficiales. No están obligados a realizar este registro:

Dispositivos sin capacidad de llamadas o mensajería (solo datos)

Tabletas con planes de internet sin servicios de voz

Líneas institucionales de dependencias gubernamentales o servicios de emergencia

Menores de edad (el registro debe hacerlo su tutor)

Usuarios cuyo operador ya realizó el registro al momento de contratar

Estas excepciones buscan evitar cargas innecesarias en casos donde no existe riesgo de uso indebido del servicio.

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