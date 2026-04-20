La jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que no se plantea congelar las rentas en la Ciudad de México.

En rueda de prensa, fue cuestionada sobre la iniciativa de Ley de Rentas Justas que prometió entregar la semana pasada al Congreso local. Al respecto, la mandataria capitalina precisó que antes de entregar su propuesta enviará al Poder Legislativo local cambios a la Constitución capitalina para poder reforzar su iniciativa de rentas.

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“Acerca de la Ley de Rentas, el miércoles vamos a presentar, primeramente, la propuesta que tiene que ver con el sustento a esta Ley de Rentas, que es sobre reformas a la Constitución de la Ciudad de México y la vamos a presentar este miércoles”, señaló.

Y añadió: “No hay congelamiento de rentas. Es lo que informamos en el Bando Uno, y lo que vamos a presentar el miércoles, son las propuestas a la Constitución, que le den sustento a la Ley de Rentas”.

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