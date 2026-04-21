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Elementos de la () detuvieron en la alcaldía Gustavo A. Madero a cuatro hombres presuntamente relacionados con asaltos a automovilistas cometidos en la alcaldía Miguel Hidalgo, además de su posible participación en actividades de en distintas zonas de la capital.

Los detenidos fueron identificados como Santiago, Carlo Magno, Carlos Eduardo y Mauro, quienes, de acuerdo con las investigaciones, estarían vinculados con el robo a los tripulantes de un vehículo ocurrido en el exterior de un conjunto residencial en la colonia Lomas de Bezares, así como con otro intento de asalto registrado días después sobre Calzada Chivatito, en Bosques de Chapultepec.

Las indagatorias comenzaron tras el asalto ocurrido en Paseo de los Ahuehuetes, donde operadores del sistema de videovigilancia detectaron dos vehículos en los que escaparon los presuntos responsables. Mediante el seguimiento de cámaras del (), los agentes ubicaron ambas unidades en calles de Gustavo A. Madero.

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En una primera intervención, policías localizaron a tres hombres junto a uno de los automóviles en la colonia Guadalupe Insurgentes. Durante una revisión preventiva, les encontraron varias dosis de aparente y teléfonos celulares, por lo que fueron asegurados en el sitio.

Horas más tarde, en la colonia Emiliano Zapata, fue interceptado el conductor del segundo vehículo bajo investigación, a quien también le hallaron bolsas con hierba con características similares a la marihuana y un teléfono móvil.

En total, las autoridades aseguraron más de 300 dosis de aparente droga, dos automóviles y diversos equipos de comunicación, objetos que quedaron a disposición del Ministerio Público junto con los detenidos.

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La informó que los cuatro hombres podrían formar parte de una célula delictiva dedicada al robo a transportes de valores, asaltos a conductores y en las zonas poniente, norte y centro de la Ciudad de México. Será la autoridad ministerial la que determine su situación jurídica en las próximas horas.

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mahc

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