4/20: ¿qué significado tiene?; conoce por qué se convirtió en un símbolo de la marihuana

El 20 de abril, mejor conocido como 4/20, es el Día Mundial de la Marihuana. Una fecha que se ha vuelto icónica en la cultura de la cannabis, dedicada a conmemorar y celebrar el consumo, promover el uso medicinal y buscar la despenalización de la sustancia.

Esta jerga numérica está instaurada en la sociedad a pesar de que el uso de marihuana sigue siendo un tema controversial entre muchas comunidades y gobiernos, principalmente debido a los efectos nocivos, los riesgos y la dependencia que su consumo puede generar.

Glorieta de Simón Bolívar en la CDMX. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

¿Cómo surgió el término 4/20 en la cultura de la marihuana?

De acuerdo con la BBC, el origen del 4/20 o 420 se remonta al otoño de 1971 en California, Estados Unidos, cuando un grupo de amigos de la preparatoria San Rafael (ubicada al norte del estado) se encontraron un mapa dibujado a mano que supuestamente llevaba a un cultivo de marihuana en Point Reyes, al noroeste de San Francisco.

Lee también Perrito “Caramelo” es reconocido como raza mexicana; conoce la razón

Planta de cannabis. Foto: Archivo / AP

Los cinco adolescentes, que se hacían llamar los "Waldos", se pusieron de acuerdo para ir a buscar el tesoro saliendo de la escuela y crearon el código "420 Louis", para referirse a que a las 4:20 PM se verían en la estatua de Louis Pasteur frente al campus para comenzar sus excursiones.

Tras unas semanas de búsqueda, el grupo dejó de lado el "Louis" y únicamente mencionaban el código 420. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, los jóvenes nunca encontraron el tesoro de cannabis, pero comenzaron a popularizar el término con sus amigos y conocidos, entre ellos, la banda de rock Grateful Dead.

Posteriormente, en 1990, el editor de la revista High Times (la cual aboga por la legalización de esta planta y otras ideas contraculturales), Steve Bloom, vio la explicación para el número 420 en una hoja publicitaria de la banda.

Lee también ¿Qué plantas no deberías comprar en primavera?; podrían llenar tu casa de chinches

AP:Kim Chandler

El personal de la revista, la cual durante mucho tiempo fue una publicación líder sobre la marihuana, empezó a adoptarlo, llevando a cabo sus reuniones editoriales a las 4:20 de la tarde.

¿Qué significa 4/20 en la actualidad?

Desde entonces, el término ha servido como una especie de código semiprivado para la comunidad cannábica. Hoy en día se utiliza para hacer referencia a la marihuana, al consumo de marihuana o a comunidades y grupos que se unen para ingerir marihuana.

Es un código internacional que forma parte de la jerga y también se dice que es el momento más adecuado del día para fumar la popular "Mary Jane".

Actualmente, se puede encontrar en muchos lugares, pero suele pasar desapercibido para quienes no lo conocen.

Un hombre fuma marihuana en porro durante la manifestación por "Día Mundial por la Liberación de Marihuana en Latinoamerica" el pasado 3 de mayo de 2025. Foto: Magdalena Montiel/ Cuartoscuro

También te interesará:

¿Cuáles son los beneficios de echar café usado al inodoro?; conoce la función del truco casero

¿Tienes frascos de café vacíos?; estas 3 ideas los transforman en decoración para tu casa

¿Cómo convertir tu jardín en un hábitat seguro para colibríes?; conoce estas recomendaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu