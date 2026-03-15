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Policías capitalinos detuvieron a sujeto que, al parecer, agredió con disparos de arma de fuego a un hombre que resultó lesionado en calles de la alcaldía .

Los hechos se registraron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a los efectivos policiales en campo del reporte de una persona lesionada en las calles Palmillas y Lázaro Cárdenas, de la colonia Consejo Agrarista Mexicano, por lo que acudieron al sitio.

En el lugar, se entrevistaron con una mujer de 35 años de edad, quien mencionó que su esposo se encontraba al exterior de su domicilio cuando dos sujetos, que viajaban a bordo una color negro, realizaron disparos en su contra, por lo que, otros de sus familiares lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada.

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Los oficiales establecieron un dispositivo de búsqueda y, con apoyo de los monitoristas del , localizaron e interceptaron a uno de los posibles implicados a bordo de la motocicleta en las calles Trigal y Jarilla, de la colonia Buenavista, en la misma alcaldía.

Además, al probable responsable le realizaron una revisión de seguridad, tras la cual le aseguraron un arma de fuego corta, un cargador con cuatro cartuchos útiles y dos cascos de motociclista.

Por lo anterior, el hombre de 25 años de edad fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y junto con los objetos y la motocicleta asegurada, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

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jc/LL

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