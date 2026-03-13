Autoridades y organizadores de la Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, en la alcaldía Iztapalapa, se reportaron listos para la edición número 183 y, destacaron que en esta ocasión, se efectuará bajo el nombramiento de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

La edil Aleida Alavez comentó que “este año, la representación tiene un brillo especial, un color que nos llena de un orgullo que difícilmente cabe en palabras. Iztapalapa camina con la frente en alto porque nuestra Representación ha sido inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO”, aseveró.

Por ello, recordó que su gobierno decidió llevar a cabo una intervención histórica en el centro de la demarcación, particularmente por donde transita la ruta de la Pasión.

Desde hace meses, señaló, se trabaja de la mano con vecinas y vecinos para homologar pintura de viviendas y comercios en los polígonos de los ocho barrios.

Además de que se están realizando trabajos de repellado en las bardas o muros de diversos inmuebles, así como intervenciones en banquetas y luminarias.

Para esta edición, dijo, están listos para romper el récord de asistencia del año pasado, que fueron más de 2 millones. Ahora, la meta crece a 2 millones 300 mil.

Por su parte, el presidente del Cossiac, Alfonso Reyes, destacó que el pueblo de los ocho barrios de Iztapalapa se encuentra listo para cumplir nuevamente con el devoto compromiso heredado por sus antepasados hace casi dos siglos.

Recordó que la representación es resultado de una profunda tradición comunitaria vinculada al voto realizado al Señor de la Cuevita, promesa que dio origen a la celebración y que con el tiempo ha adquirido reconocimiento internacional.

Comentó que la distinción de la UNESCO honra el esfuerzo colectivo de generaciones de habitantes que han preservado y fortalecido esta tradición.

