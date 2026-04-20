Pachuca. - Elementos de la Marina, así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, realizaron tres cateos simultáneos en los municipios de Tepeji del Río, y Atitalaquia, Hidalgo, donde desde temprana hora se apostaron las fuerzas federales.

Vecinos de estas demarcaciones dieron a conocer la presencia de elementos de la Marina en los principales accesos a las localidades de San Mateo y Santa Ana Azcapotzaltongo, en Tepeji, así como en la comunidad de Tlalminulpa, en Atitalaquia.

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Estas demarcaciones, ubicadas en la zona sur del estado, han sido consideradas entre las de mayor problemática en el robo y trasiego de combustible, así como en delitos como robos, narcomenudeo y asaltos a tractocamiones.

Los operativos fueron realizados por elementos de la Fiscalía y, en apoyo, agentes de la Marina llevaron a cabo cierres en la periferia de estos puntos, lo que generó incertidumbre entre los habitantes.

Los trabajos culminaron alrededor del mediodía; sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los resultados de estas diligencias en ambas demarcaciones.

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