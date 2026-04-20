Guanajuato, Gto.- El periodista Makario Sierra fue golpeado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del estado, en la cobertura informativa de un operativo de Seguridad en el municipio de Juventino Rosas.

Makario Sierra, reportero del informativo digital “El Otro Enfoque”, fue trasladado al hospital comunitario con golpes en la cabeza, rostro y extremidades, que dijo le causaron los policías ministeriales con las “cachas” de sus armas.

El comunicador expuso que los agentes de la fiscalía lo agredieron y lo despojaron de su teléfono celular, en los momentos en que ejercía su labor periodística en la comunidad San Antonio de las Maravillas, en los límites de Celaya y Juventino Rosas.

Lee también Periodista relata que edificio donde fue asesinada Edith Guadalupe era un refugio para desplazados; está lleno de cámaras, incluso en el sótano

En ese lugar, la mañana de este lunes, agentes del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la AIC realizaban cateos en varios domicilios en la comunidad. En una transmisión en vivo un periodista de la Crónica Guanajuato denunció el hecho violento en contra de su colega. “Se le aproximaron, lo amagaron, lo golpearon y le quitaron su teléfono…”.

En la transmisión se observa a Makario con lesiones tirado en el piso a causa de las lesiones. Sus lentes quedaron destruidos en el asfalto.

Makario Sierra recibió apoyo de comunicadores de otros medios que pidieron una ambulancia para trasladarlo a recibir atención hospitalaria; presentaba dolor de cabeza, mareos y náuseas, además de lesiones visibles en el rostro.

Fiscalía investiga agresión a periodista

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que derivado de los hechos denunciados se ha radicado una Carpeta de Investigación a fin de esclarecer los hechos, determinar las reponsabilidades y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

Lee también Artículo 19 condena agresión policial a reportero en Yucatán; acusa violaciones a la libertad de prensa

Dijo que de forma paralela se brindará acompañamiento institucional al afectado, garantizando su atención médica necesaria.

Agregó que la FGE no tolerará conductas relacionadas con abuso, intimidación, ni uso indebido de la fuerza.

La fiscalia reconoce y respeta plenamente la labor periodística como un pilar fundamental de la vida democrática. “Ninguna actuación institucional puede vulnerar la integridad, dignidad o derechos de quienes ejercen el periodismo”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv