Un reportero de Tele Saltillo en Coahuila, Jerson Cardozo, fue agredido esta mañana mientras estaba en una cobertura informativa de una volcadura y hacía una transmisión en vivo.

La Red de Periodistas de Coahuila condenó la agresión y exigió a las autoridades una investigación inmediata para deslindar las responsabilidades y se sancione a los agresores.

Fue esta mañana alrededor de las 6 de la mañana cuando el reportero acudió al lugar de una volcadura. Las personas que participaron en el accidente se tornaron violentos por la cobertura de Cardozo y atacaron físicamente al periodista mientras realizaba su trabajo.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo informó que turnó la denuncia a la Unidad de Asuntos Internos para que cite al o los elementos que estaban presentes y se tomen las medidas correspondientes.

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La Comisaría giró instrucciones a la Unidad de Atención a Víctimas para que dé acompañamiento en la ruta de denuncia al reportero y aseguró que se iniciaron las investigaciones para ubicar y detener a los probables responsables de la agresión.

Así mismo, se informó que la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana generará un protocolo con los elementos municipales para garantizar la seguridad de la fuente policiaca durante la cobertura de accidentes o eventos como el expuesto.

La Red de Periodistas de Coahuila refirió que la violencia no puede ni debe normalizarse. “Se trata de otro caso en el que el ejercicio periodístico es vulnerado, lo que abona a incrementar el riesgo para quienes cumplen con la labor de informar a la sociedad”, mencionaron en un comunicado.

También hicieron un llamado a las corporaciones de seguridad para que se respete y proteja el trabajo periodístico en coberturas de riesgo, particularmente en hechos policiacos, donde la integridad de reporteras y reporteros suele verse comprometida.

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