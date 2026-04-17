Agentes especializados de una unidad antisecuestros de Veracruz llevaron a cabo un operativo especial para detener a dos integrantes de una familia, quienes habían secuestrado y matado a cuatro familiares.

Fueron agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, quienes llevaron a cabo una incursión en el municipio de Río Blanco, en la zona montañosa central de Veracruz, donde lograron detener a Óscar “N” y Óscar “N”, padre e hijo.

Los dos involucrados secuestraron el pasado tres de abril a tres integrantes de su propia familia y un día después lograron plagiar a un cuarto miembro familiar, entre ellos al administrador del conocido centro ecoturístico Casa Vegas.

Según las investigaciones, padre e hijo exigieron dos pagos de rescate; cuando iban a recoger el segundo pago, los agentes especializados lograron detenerlos y asegurar un vehículo y armas de fuego.

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Como parte de la investigación, se descubrió que ambos habían ya matado a los cuatro miembros de su familia y los inhumaron en una casa del municipio de Río Blanco.

Elementos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo un cateo para extraer los cuerpos, los cuales fueron trasladados a los servicios forenses para su identificación y posterior entrega a sus familiares.

El padre e hijo fueron presentados ante un Juez y vinculados a proceso como presuntos responsables del delito de secuestro agravado, cometido en agravio de las cuatro víctimas de identidades reservadas.

Durante la audiencia de continuación, el juez determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer su probable participación en el delito, por lo que ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria.

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afcl