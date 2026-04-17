Culiacán. - La Fiscalía General del Estado investiga el ataque a balazos contra tres miembros de una familia en una carpintería ubicada en la colonia los Mezcales, en la parte norte de Culiacán, en donde falleció el propietario del negocio de nombre Ramon “N”, de 48 años, en tanto que sus dos primos resultaron lesionados.

Un reporte anónimo a las líneas de emergencia notificó una serie de disparos sobre la avenida Álvaro Obregón, casi esquina con la calle Del Río de dicho sector, por lo que al acudir al lugar la policía estatal, el ejército y los cuerpos de auxilio solo encontraron tendida en la banqueta una persona, la cual no presentaba signos vitales.

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En el lugar del atentado se notificó a los elementos de la policía que dos jóvenes más, primos de la víctima, habían sido trasladados a un hospital heridos en un vehículo privado, por lo que se alertó al resto de los elementos de la policía para que los ubicarán.

Se conoce que las dos personas que resultaron heridas durante el ataque armado son los hermanos Luis Ángel “N” de 22 años y José Jaime “N”, de 25, presuntamente trabajadores de la carpintería y primos del propietario que resultó muerto.

Los peritos de la Fiscalía General del Estado recopilaron datos y evidencias sobre el atentado con armas automáticas, para integrar la carpeta de investigación que les permita poder identificar a los presuntos agresores y proceder a su detención.

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afcl