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Culiacán, Sin. En eventos violentos escenificados en sectores distintos de la capital del estado, en un ataque a balazos y dos más resultaron heridas, y una , sin que se registraran personas lesionadas.

Las autoridades de fueron notificadas de que, sobre la avenida Álvaro Obregón, en la , muy cerca de una carpintería, se encontraban personas lesionadas por disparos de armas de fuego.

En el lugar de los hechos, las autoridades y los cuerpos de auxilio solo encontraron el cuerpo de una persona del sexo masculino, ya que las otras dos personas que resultaron heridas de bala fueron auxiliadas y trasladadas en un vehículo particular a un hospital, sin que se conozcan las identidades de las personas atacadas.

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En el lugar de los hechos, las autoridades y los cuerpos de auxilio, solo encontraron el cuerpo de una persona del sexo masculino. | Foto: Especial.
En el lugar de los hechos, las autoridades y los cuerpos de auxilio, solo encontraron el cuerpo de una persona del sexo masculino. | Foto: Especial.

Tras una denuncia anónima a las líneas de emergencia sobre detonaciones de armas automáticas, los elementos de la policía estatal y del ejército acudieron a la colonia Cinco de Febrero, luego de un recorrido, ubicaron una vivienda con impactos de bala en fachada, puertas y ventanas.

El inmueble, ubicado por la calle Tierra y Libertad, presentó impactos de bala en el frente, sin que se encontraran personas en su interior, por lo que se notificó del hecho a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones respectivas.

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JACL/crr

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