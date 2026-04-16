Culiacán, Sin. En eventos violentos escenificados en sectores distintos de la capital del estado, una persona resultó muerta en un ataque a balazos y dos más resultaron heridas, y una vivienda fue blanco de un ataque con disparos, sin que se registraran personas lesionadas.

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas de que, sobre la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Los Mezcales, muy cerca de una carpintería, se encontraban personas lesionadas por disparos de armas de fuego.

En el lugar de los hechos, las autoridades y los cuerpos de auxilio solo encontraron el cuerpo de una persona del sexo masculino, ya que las otras dos personas que resultaron heridas de bala fueron auxiliadas y trasladadas en un vehículo particular a un hospital, sin que se conozcan las identidades de las personas atacadas.

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En el lugar de los hechos, las autoridades y los cuerpos de auxilio, solo encontraron el cuerpo de una persona del sexo masculino. | Foto: Especial.

Tras una denuncia anónima a las líneas de emergencia sobre detonaciones de armas automáticas, los elementos de la policía estatal y del ejército acudieron a la colonia Cinco de Febrero, luego de un recorrido, ubicaron una vivienda con impactos de bala en fachada, puertas y ventanas.

El inmueble, ubicado por la calle Tierra y Libertad, presentó impactos de bala en el frente, sin que se encontraran personas en su interior, por lo que se notificó del hecho a la Fiscalía General del Estado para que inicie las investigaciones respectivas.

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