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Culiacán. - En un segundo ataque contra un en el sector Barrancos, en la parte sur-poniente de Culiacán, una persona de nombre Marcial “N” falleció en un hospital a causa de las heridas de bala que recibió.

Solo hace tres días, en el sector de Tres Ríos, sobre el boulevard Sánchez Alonso, otro trabajador de otro negocio similar de nombre Javier Alexis “N” de 18 años fue privado de la vida de varios disparos por personas desconocidas.

En relación al nuevo hecho de violencia, las autoridades de seguridad recopilaron datos y evidencias en relación a la muerte de Marcial “N”, quien se encontraba trabajando en un local dedicado al lavado de autos de nombre “Aries”, donde elementos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron a un hospital.

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Los médicos que lo atendieron, pocos minutos después de su ingreso, notificaron a la Fiscalía General del Estado que había fallecido a causa de complicaciones en su salud derivado de los impactos de bala que recibió.

Solo el lunes pasado, los cuerpos de auxilio y de seguridad pública en Culiacán fueron notificados de detonaciones de armas de fuego contra personas que se encontraban en un negocio de lavados de autos denominado “River Car Wash”, al presentarse encontraron a un empleado muerto.

Según los datos que se conocen, el joven Javier Alexis se encontraba trabajando en el negocio cuando se presentaron personas desconocidas y le dispararon en varias ocasiones para después huir del lugar con rumbo desconocido.

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afcl

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