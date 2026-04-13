Culiacán, Sin.- En sitios distintos de la capital del estado se registraron nuevos hechos de violencia, en los que un joven, Javier Alexis “N”, de 18 años de edad, empleado de un lavado de autos fue asesinado a balazos y en otros dos casos, personas del sexo masculino fueron víctimas de atentados con armas de fuego por lo que resultaron heridos.

Los cuerpos de auxilio y de seguridad pública en Culiacán fueron notificados de detonaciones de armas de fuego contra personas que se encontraban en un negocio de lavados de autos, denominado “River Car Wash”, al presentarse encontraron a un empleado muerto.

Según los datos que se conocen, el joven Javier Alexis, se encontraba trabajando en el negocio, cuando se presentaron personas desconocidas y le dispararon en varias ocasiones para después huir del lugar con rumbo desconocido.

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En el área de juego de un pequeño parque del fraccionamiento Alturas del Sur, un joven de nombre José Ignacio “N”, de 21 años de edad, fue privado de la vida de varios disparos, por lo que socorristas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital.

Las autoridades de seguridad y de la Fiscalía General del estado que llegaron al sitio donde se registro el atentado, recolectaron evidencias y testimonios del hecho, sin que se conozca, si se obtuvo información de testigos presenciales.

En el sector de la colonia Pemex, en la parte sur-poniente de Culiacán, una persona encargada del cuidado de una cancha de futbol, de nombre Nery “N”, de 58 años de edad, fue atacado a balazos por personas desconocidas, por lo que tuvo que ser enviado con urgencia a un hospital por las heridas que presenta.

Una llamada a las líneas de emergencia electo a las corporaciones policiacas sobre detonaciones de armas de fuego en una cancha deportiva, ubicada por la calle César López Lara, al presentarse, encontraron a un hombre con varias heridas de bala

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