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Culiacán, Sin. A 16 de abril. - El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal en las que se amplió las agraviantes para abuso sexual, con penalidades de hasta , cuando se comentan contra niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas vulnerables.

Con las modificaciones, se estableció que comete el delito de abuso sexual quien, y sin el propósito de llegar a la cópula, realice en el ámbito público o privado, cualquier acto de naturaleza sexual, la obligue a observarlo, o la haga ejecutarlo sobre sí, para un tercero o para el propósito sujeto activo.

Congreso de Sinaloa amplía penas por abuso sexual en Culiacán; sanciones alcanzan hasta 13 años. Foto: Especial.
Congreso de Sinaloa amplía penas por abuso sexual en Culiacán; sanciones alcanzan hasta 13 años. Foto: Especial.

Las reformas al Código Penal del estado contemplan que se considera como abuso sexual cuando se obligue a la víctima a exhibir su cuerpo o haya tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explicitas.

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Se precisa que no se considera consentimiento cuando la voluntad de la persona haya sido anulada o viciada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, autoridad o situación de vulnerabilidad.

Congreso de Sinaloa amplía penas por abuso sexual en Culiacán; sanciones alcanzan hasta 13 años. Foto: Especial.
Congreso de Sinaloa amplía penas por abuso sexual en Culiacán; sanciones alcanzan hasta 13 años. Foto: Especial.

En las reformas aprobadas, incluyen que las penas citadas aumentarán en una tercera parte cuando el delito se cometa en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Con ; Por dos o más personas; En lugar despoblado, solitario o poco accesible; Cuando exista o haya existido entre el agresor y la víctima una relación de confianza, sentimental, de parentesco por consanguinidad o afinidad, laboral, educativa, docente, de formación deportiva, artística o religiosa, entre otras situaciones.

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dmrr/cr

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