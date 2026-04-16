Ciudad Victoria.– La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reportó un avance sostenido en la actual temporada de anidación de la tortuga lora, al registrarse el resguardo de 334 nidos y 28 mil 882 huevos en los distintos campamentos tortugueros del estado.

El vocal ejecutivo de la dependencia, Eduardo Rocha Orozco, destacó que estos resultados son reflejo del trabajo permanente de vigilancia, así como del compromiso de la ciudadanía en la protección de esta especie marina en peligro.

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“Se ha logrado una participación muy importante de la ciudadanía y de las autoridades en playa; hoy, los reportes oportunos nos permiten asegurar cada nido y dar seguimiento puntual en los campamentos tortugueros”, expresó.

Según el informe actualizado por zona, el comportamiento de anidación se distribuye de la siguiente manera:

Altamira: 149 nidos y 11 mil 601 huevos

Madero: 78 nidos y 7 mil 137 huevos

Tepehuajes: 53 nidos y 5 mil 084 huevos

La Pesca: 52 nidos y 4 mil 865 huevos

Matamoros: 2 nidos y 195 huevos

Foto: Especial

Rocha Orozco subrayó que la estrategia de conservación impulsada por el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, ha permitido reforzar las acciones de protección en campo mediante recorridos constantes, monitoreo y atención inmediata a los avistamientos.

“Actualmente contamos con equipos desplegados en distintos puntos de la costa que atienden de forma inmediata cualquier reporte de tortugas, lo que ha sido clave para asegurar la integridad de los nidos”, añadió.

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La Comisión destacó que, hasta el momento, no se han registrado incidentes de saqueo de nidos, lo que atribuyó a una mayor conciencia ambiental por parte de habitantes y visitantes en las zonas de playa.

Mencionó que se mantiene la coordinación con municipios costeros para reforzar medidas de protección del ecosistema, como el control de acceso vehicular en zonas de anidación y la regulación de actividades recreativas en áreas sensibles.

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afcl