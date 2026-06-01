El comandante de la Policía Estatal Preventiva, Juan Pedro “N”, de 48 años, fue asesinado a balazos cuando circulaba en un vehículo particular por la avenida México 68, en la colonia 10 de Mayo, en Culiacán, Sinaloa.

Sus agresores, que viajaban en una camioneta, se le emparejaron, le dispararon en repetidas ocasiones y se dieron a la fuga.

Elementos del cuerpo de auxilio llegaron al lugar para darle atención médica, pero ya no presentaba signos vitales.

Los datos que se conocen es que el comandante se encontraba en su día de asueto, por lo que viajaba en un vehículo particular, el cual recibió varios disparos.