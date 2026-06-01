Bogotá.— El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, diputarán en segunda vuelta la presidencia de Colombia el 21 de junio, al ser los más votados en la primera ronda celebrada ayer.

De la Espriella obtuvo 43.72% de los sufragios, seguido de Cepeda, ahijado político del presidente Gustavo Petro, con 40.92%, con 99% de las mesas escrutadas, reportó la Registraduría Nacional. Como ninguno obtuvo la mitad más uno de los votos necesaria para proclamarse vencedor en primera vuelta, habrá una segunda ronda en tres semanas.

En tercer lugar quedó la senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, del expresidente Álvaro Uribe, con 6.91% de votos. Tras darse a conocer los resultados, Valencia expresó su apoyo “personal” a De la Espriella.

Lee también Copppal avala la elección presidencial en Colombia; reconoce participación pacífica y ordenada

El candidato ultraderechista, admirador del presidente estadounidense Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, dio la sorpresa, pues las encuestas apuntaban a que pasaría a segunda vuelta en segundo lugar. Aseguró que el 21 de junio “derrotaremos a la tiranía. Vamos a cambiar la historia de Colombia para siempre”.

Sin embargo, tanto Petro como Cepeda sembraron dudas sobre los resultados. “Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en X.

El mandatario sostuvo que el conteo, elaborado por la Registraduría y cuyos resultados son informativos y no tienen validez jurídica, se basa en un software que presenta inconsistencias respecto al censo electoral oficial.

Lee también Colombia tendrá segunda vuelta; De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la Presidencia

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800 mil personas adicionales”, afirmó Petro, quien insistió en que los únicos resultados con validez legal serán los que determinen los jueces de la República en el escrutinio, en el que revisarán las actas y consolidarán oficialmente el resultado de las elecciones.

“Compra de votos”

Por su parte, Cepeda habló de “un desfase que queremos verificar”. En un discurso a la prensa, afirmó que “existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando... en las cuales se han presentado, según los primeros informes, votaciones atípicas”. También sostuvo que hubo denuncias de “compras de votos” y que miles de personas no pudieron sufragar. “Sólo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado este asunto nos vamos a pronunciar sobre los resultados”, dijo el senador.

“No se les ocurra desconocer la voluntad popular”, respondió De la Espriella, de 47 años, al mandatario y su delfín. “Vamos a defender la patria por la razón o por la fuerza”, añadió. El ultraderechista nunca ha ocupado un cargo público, pero es conocido por defender a políticos, mafiosos, incluyendo el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, y David Murcia Guzmán, protagonista de la mayor estafa piramidal de Colombia. El Tigre, como se le apoda, promete acabar con los diálogos de paz con los grupos armados ilegales y aumentar la presión militar en los territorios donde operan. También ha propuesto retirar a Colombia de organismos como Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lee también Petro rechaza conteo preliminar y cuestiona el sistema electoral colombiano; su delfín, Cepeda, quedó segundo en primera vuelta

De la Espriella propone hacer de Colombia “la patria milagro”, como Corea del Sur o Irlanda, y un país de emprendedores, para lo cual espera contar con la ayuda tecnológica del millonario estadounidense Elon Musk, a quien se refiere de forma coloquial como “compadre”. Promete bombardeos, el fortalecimiento de la fuerza pública y eliminar el tribunal surgido del acuerdo de paz.

Cepeda dijo que continuará con las políticas de Petro, incluida la “paz total” con la que el mandatario saliente impulsó conversaciones con los ilegales en medio de críticas de oponentes que señalan un impacto negativo en la seguridad del país. Los colombianos expresaron su preocupación por el avance del narcotráfico.