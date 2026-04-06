El senador y candidato presidencial de la izquierda colombiana, Iván Cepeda, informó este lunes que sostuvo un segundo encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el político del Pacto Histórico —quien aspira a suceder a Gustavo Petro— aseguró que en esta segunda reunión pudo expresarle a la Mandataria federal mexicana, nuevamente, “el reconocimiento y la admiración de que ella goza en Colombia”.

“Agradezco a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la constructiva reunión que sostuvimos al concluir mi visita a su país la semana anterior”, agregó Cepeda, quien estuvo en territorio nacional durante la Semana Santa.

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El pasado mes de noviembre de 2025, el aspirante a la presidencia de Colombia sostuvo una primera reunión con la presidenta de México en este mismo recinto histórico, en donde de igual forma resaltó “el reconocimiento que ella suscita en Colombia como jefa de Estado”.

Rumbo a las elecciones en su país, el izquierdista ha sostenido diálogos con distintos líderes afines al actual mandatario colombiano, Gustavo Petro, como Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, con quien se reunió el pasado mes de marzo en el Palacio del Planalto, en Brasilia.

Iván Cepeda es hijo del asesinado Manuel Cepeda Vargas, líder de la Unión Patriótica (UP), a quien sicarios le segaron la vida el 9 de agosto de 1994. Ese día, el automóvil en que viajaba fue emboscado en una calle del barrio bogotano de Mandalay.

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Tras haber ganado la consulta interna del Pacto Histórico, coalición que llevó a Petro en 2022 al poder, Cepeda buscará llegar a la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026; la segunda vuelta, en caso de ser necesaria, se realizará el 21 de junio.

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